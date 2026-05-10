Vlada Estonije saopštila je danas da očekuje od Ukrajine da poboljša kontrolu nad svojim dronovima nakon više incidenata narušavanja vazdušnog prostora baltičkih zemalja poslednjih meseci, dok je ukrajinska strana najavila mogućnost slanja stručnjaka u region.

Estonski ministar odbrane Hano Pevkur izjavio je da estonska vlada pre svega očekuje da Ukrajina unapredi kontrolu nad sopstvenim dronovima.

"Naravno, potrebno je precizirati šta tačno pod tim podrazumevaju i kakve su njihove namere. Time ćemo se vrlo brzo baviti. Najjednostavniji način da ukrajinski dronovi ne ulaze na našu teritoriju jeste da bolje kontrolišu svoje aktivnosti", rekao je Pevkur, prenosi estonski javi servis ERR.

Pevkur je naveo da su estonski i ukrajinski ministri odbrane prošle sedmice razgovarali o merama za sprečavanje incidenata, uključujući mogućnost promene putanje dronova i upotrebu sistema za njihovo daljinsko uništavanje u slučaju skretanja sa kursa.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je da Estonija priznaje pravo Ukrajine da se brani i napada ruske ciljeve, ali je upozorio na rizik od ozbiljnijih incidenata.

"Ako se operacije odvijaju veoma blizu granica NATO, postoji mogućnost da ruski raketni sistemi ili slična sredstva završe na teritoriji Alijanse. Rusija ne želi eskalaciju sa NATO, ali postoji i opasnost da Rusija preuzme kontrolu nad ukrajinskim dronovima i usmeri ih prema nama, što bi moglo da izazove civilne žrtve", rekao je Cahkna.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je u petak da Kijev razmatra slanje ukrajinskih stručnjaka nakon što je narušen vazdušni prostor Letonije i najmanje jedan dron pogodio skladište goriva. Prema njegovim rečima, cilj bi bio "direktno jačanje bezbednosti vazdušnog prostora prijateljskih zemalja od svih vrsta incidenata".

Poslednji u nizu incidenata dogodio se u četvrtak kada je nekoliko dronova koji su došli iz Rusije ušlo u letonski vazdušni prostor. Jedan dron je pao na skladište nafte u Rezekneu, 240 kilometara istočno od glavnog grada Rige, izazvavši požar u praznim rezervoarima za naftu.