Prava drama odigrala se u subotu u Zagorju, kada je tokom jahanja kroz šumu došlo do nesvakidašnjeg incidenta — zemlja se iznenada urušila, a kobila je propala u jamu duboku oko tri metra.

U trenutku nezgode, vlasnik je uspeo da se izvuče iz rupe, dok je životinja ostala zarobljena na nepristupačnom terenu. U pomoć su odmah pozvani vatrogasci DVD Marija Magdalena, koji su brzo izašli na lice mesta.

— Kada smo dobili dojavu da je kobila upala u jamu, pomislili smo da nas neko šali — rekao je zamenik komandanta Stjepan Mihok, opisujući početak akcije koja se ubrzo pretvorila u ozbiljan i zahtevan poduhvat.

Na teren je stiglo sedam vatrogasaca, ali situacija nije bila nimalo jednostavna. Jama je bila duboka, teren nepristupačan, a vozila nisu mogla da priđu dovoljno blizu.

Spasioci su morali ručno da kopaju oko životinje, koristeći lopate i dostupnu opremu. U jednom trenutku im se pridružio i čovek sa malim bagerom, koji je uspeo da priđe i dodatno pomogne u akciji.

Kobila, teška više od pola tone, sve vreme je ostala mirna, što je u velikoj meri olakšalo spasavanje. Vlasnik je bio uz nju, a vatrogasci su joj davali vodu dok su pokušavali da je oslobode.

— Pred kraj nam je već i sama pomagala — ispričao je Mihok.

Nakon više od sat vremena borbe sa terenom i uslovima, kobila je konačno izvučena na površinu. Prema prvim procenama, prošla je gotovo bez ozbiljnijih povreda.

— Rekli su da je moguće samo istegnuće mišića, sve ostalo je u redu — zaključio je Mihok.

Ova neobična akcija spasavanja još jednom je pokazala koliko su brza reakcija i upornost ključni u situacijama kada je svaka sekunda važna.