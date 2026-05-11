Otac deteta i bliža porodica obično okupljaju veliki broj prijatelja i rodbine, a od cele porodice se očekuje da ispoštuje niz praksi koje su, po narodnom verovanju, garancija sreće i zdravlja novorođenčeta.

Iako se narodnim verovanjima ne pridaje više tako velika pažnja kao nekada, neki bazični elementi stare srpske tradicije su se zadržali do danas, pa je rođenje deteta u Srbiji uvek propraćeno dešavanjima i običajima sa kojima se možete upoznati u nastavku teksta.

Darivanje majke i darivanje deteta

Srbi vole da baš sve lepe trenutke obeleže poklonima, znacima pažnje i cvećem, pa izuzetak nije ni rođenje deteta. Iako gotovo svi koji posete porodilju donose cveće i sitnice na poklon, običaji nalažu da mlada od svekrve dobije nešto zlatno, čime joj izražava zahvalnost za unuče.

Darivanje deteta je takođe ustaljen običaj, a bebe obično dobijaju zlato, novac ili nešto protiv uroka. Beba se daruje 40 dana po rođenju, i ovo je jedan od običaja koji se još uvek poštuje kod većine Srba.

Tek kada beba napuni 40 dana, šira porodica i prijatelji su dobrodošli u dom roditelja sa poklonima i lepim željama. Vrednije poklone donose najbliži članovi porodice, dok prijatelji i poznanici kupuju praktične sitnice kao što su dekorativni jastuci koje beba posmatra u krevecu, posteljine, pelene i slično. Ovaj događaj je u srpskom narodu poznat kao babine.

Doček bebe i slavlje u očevoj organizaciji

Kada se buduća majka smesti u bolnicu pred sam porođaj, porodica obično organizuje doček deteta u skladu sa terminom porođaja. Okupljaju se prijatelji, porodica, poznanici, a u čast bebe se priređuje bogata trpeza praćena muzikom, pesmom i veseljem do ranih jutarnjih sati.

Na ovaj način se iščekuje dolazak bebe na svet, dok u jednom trenutku ne stigne poziv iz bolnice sa lepim vestima. Kada porodica primi vesti o rođenju deteta, zabava se nastavlja uz još lepše emocije i trenutke.

Ukoliko beba iznenadi roditelje svojim nešto ranijim dolaskom, proslava se na isti način organizuje odmah po rođenju, pa gotovo ne postoji dete u Srbiju u čiju čast se nije pevalo i veselilo kada je rođeno.

Crven konac i zaštita od uroka

Bebama roditelji po rođenju vrlo često vezuju crven konac oko ruke. Prema narodnim verovanjima, crvena boja štiti od uroka i “zle sreće”, pa se tek rođeno i još uvek nejako dete na taj način štiti od nečistih sila i svega što može da mu naudi. Naravno, ovaj običaj se zasniva samo na narodnim verovanjima i pričama starih ljudi, ali se i danas često mogu videti bebe sa crvenim končićem oko ruke.

Cepanje očeve majice – šta simbolizuje ovaj običaj?

Na proslavama u čast rođenja deteta, novopečenog tatu ćete uvek prepoznati po iscepanoj košulju ili majici koju nosi celo veče. Strancima je vrlo teško objasniti zašto se na tako važan dan otac deteta ne presvuče u nešto lepše, ali iza ovog običaja se krije jedne vrlo lepa simbolika.

Srbi su od davnina cepali očevu košulju, kako bi se dobio materijal za povijanje bebe. Nekada su se muške košulje izrađivale od kvalitetnijeg i debljeg materijala, koji se smatrao odličnim za bebe u najranijem uzrastu. Iako se deca odavno ne umotavaju u očeve košulje, običaj se zadržao, a Srbi ga rado neguju i održavaju.

Ovo su samo neki od običaja koji se praktikuju po rođenju deteta, mada su se kao najupečatljiviji zadržali očeva proslava u čast deteta i babine nakon 40 dana. Dok neki smatraju da se običaji zasnivaju na čistom sujeverju, drugi su ipak naklonjeni srpskoj tradiciji i teže da očuvaju prakse koje potiču iz davnina. Neke od njih su izuzetno lepe i zanimljive, a čini se da će ih srpski narod još dugo negovati i primenjivati.