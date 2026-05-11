Ugovor je potpisan u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, u prisustvu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Dokument su potpisali Gospodin Nikanor, Arhiepiskop vršački i Mitropolit banatski, i Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS. Posebnu vrednost predstavlja činjenica da se poslednjih decenija svoje bogate istorije manastir Vojlovica nalazi u kompleksu Rafinerije nafte Pančevo.

Ovom donacijom dodatno se potvrđuje partnerstvo kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve u očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda.

Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop vršački i Mitropolit banatski, Nikanor, istakao je da svedočimo trenutku velike istorijske pravde i duhovne radosti u kojem se zadužbina despota Stefana Lazarevića, manastir Vojlovica, vraća svom izvornom domu.

-Potpisivanje ovog Ugovora nije samo pravni akt, već čin bratske ljubavi i dubokog poštovanja prema našim istorijskim vrednostima. Vraćanjem ovog manastira Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Banatskoj, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kompanija NIS pokazuje visoku svest o važnosti očuvanja pravoslavnog identiteta i kulture. Zahvalni smo rukovodstvu kompanije koja je prepoznala da su naše svetinje živi čuvari pamćenja, a ne samo spomenici prošlosti - istakao je Mitropolit banatski Nikanor.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS, istakao je značaj današnjeg događaja za kompaniju, jer predstavlja čin odgovornosti i poštovanja prema zajednici u kojoj posluje.

-Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda, i zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojlovica, kao dragoceni srednjevekovni spomenik, za nas je i mesto duhovne snage koje već decenijama čuva našu Rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržimo manastir Vojlovicu u misiji okupljanja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koji ostavljamo budućim generacijama - istakao je Tjurdenjev.

Manastir Svetih arhangela Vojlovica, koji se nalazi se u blizini Pančeva i pripada Eparhiji banatskoj Srpske pravoslavne crkve, jedan je od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan u 15. veku, tokom svoje bogate istorije, manastir Vojlovica odoleo je brojnim izazovima i istorijskim iskušenjima, i sačuvao je svoju duhovnu i kulturnu misiju, ostajući simbol postojanosti i vere. Zbog svojih izuzetnih istorijskih, arhitektonskih i kulturnih vrednosti, manastir Svetih arhangela Vojlovica proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.