Moldavija bi mogla da dobije znatno veću vojnu podršku Evropske unije, pošto je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas predložila da se pomoć Kišinjevu preko Evropskog fonda za mir podigne na 120 miliona evra godišnje.

To bi bio ozbiljan skok u odnosu na dosadašnji nivo podrške. Moldavija je do sada iz tog fonda dobila oko 200 miliona evra, a novi paket bi praktično značio da Brisel svake godine šalje novac za jačanje moldavske vojske, opreme i bezbednosnih kapaciteta.

Brisel sve otvorenije gura Moldaviju u prvi plan

Ovaj predlog ne dolazi niotkuda. Moldavija se nalazi na izuzetno osetljivom mestu – između Ukrajine i Rumunije, uz nerešeno pitanje Pridnjestrovlja i sve napetiji odnos Zapada i Rusije.

Zato za Evropsku uniju Kišinjev više nije samo kandidat za članstvo, već država koju Brisel očigledno vidi kao deo istočnog bezbednosnog pojasa.

Ako plan Kaje Kalas prođe, Moldavija bi postala najveći primalac novca iz Evropskog fonda za mir u istoriji tog mehanizma, odmah posle Ukrajine. To samo po sebi pokazuje koliko se promenio pogled Brisela na ovu zemlju.

Drugim rečima, EU više ne ulaže samo u političko približavanje Moldavije, već i u njenu vojnu pripremu za mnogo nestabilnije okruženje.

Pridnjestrovlje ponovo u fokusu

Povećanje vojne pomoći dolazi u trenutku kada Kišinjev sve jasnije seče veze sa starim postsovjetskim okvirom.

Moldavija je ranije zapadnim partnerima predstavila plan za vraćanje Pridnjestrovlja, regiona koji decenijama funkcioniše van pune kontrole centralnih vlasti. Upravo zbog toga svako jačanje moldavske vojske u Moskvi teško može da prođe kao obična tehnička pomoć.

Dodatno, Moldavija je 15. aprila pokrenula proceduru izlaska iz Zajednice nezavisnih država, čime je poslala jasnu poruku da se njen politički kurs sve brže pomera ka Evropskoj uniji.

Zbog toga predlog Kaje Kalas ima mnogo šire značenje od same cifre. Nije ovde reč samo o 120 miliona evra godišnje, već o pokušaju Brisela da Moldaviju čvršće veže za zapadni blok i pripremi je za moguće pritiske na istoku Evrope.

Za Moskvu, poruka je još jasnija. Moldavija više ne pokušava da sedi na dve stolice. Kišinjev ubrzano izlazi iz ruskog političkog prostora, a EU sada taj pravac prati konkretnim novcem, i to novcem namenjenim vojsci.