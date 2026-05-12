Moldavija bi mogla da dobije znatno veću vojnu podršku Evropske unije, pošto je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas predložila da se pomoć Kišinjevu preko Evropskog fonda za mir podigne na 120 miliona evra godišnje.

To bi bio ozbiljan skok u odnosu na dosadašnji nivo podrške. Moldavija je do sada iz tog fonda dobila oko 200 miliona evra, a novi paket bi praktično značio da Brisel svake godine šalje novac za jačanje moldavske vojske, opreme i bezbednosnih kapaciteta.

Brisel sve otvorenije gura Moldaviju u prvi plan

Ovaj predlog ne dolazi niotkuda. Moldavija se nalazi na izuzetno osetljivom mestu – između Ukrajine i Rumunije, uz nerešeno pitanje Pridnjestrovlja i sve napetiji odnos Zapada i Rusije.

Zato za Evropsku uniju Kišinjev više nije samo kandidat za članstvo, već država koju Brisel očigledno vidi kao deo istočnog bezbednosnog pojasa.