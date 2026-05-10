Rusija sa zabrinutošću prati ponovno oživljavanje nacizma u Evropi, a delovanje neonacističkih grupa postoji i u Austriji, izjavio je ambasador Rusije u Beču Andrej Grozov na prijemu u ruskoj ambasadi povodom Dana pobede.

„Sa dubokom zabrinutošću vidimo kako nacizam ponovo podiže glavu u Evropi, kao i njegovi sledbenici — savremeni neonacisti“, rekao je on.

Diplomata je pojasnio da se aktivno koriste „metode gebelsovske propagande“: širenje grubih neistina, zastrašivanje navodnom pretnjom sa Istoka, podsticanje međunacionalne mržnje i konflikata između susednih zemalja, kao i prećutno odobravanje, a često i podrška akcijama neonacističkih takozvanih „društvenih udruženja“.

„Nažalost, to se dešava i u Austriji“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, situacija ide dotle da se prema neistomišljenicima primenjuju nacističke metode obračuna. „Ljude žive spaljuju (Odesa, 2. maj 2014. godine), kao što se dešavalo u Hatinju i drugim beloruskim i ruskim selima na teritorijama koje su bile pod okupacijom nacističke Nemačke“, naveo je ambasador.

On je naglasio da je dužnost Rusije, kao naslednice pobednika nad nacizmom, da čuva istinu o ratu, suprotstavlja se njenom iskrivljavanju, očuva istorijsko sećanje i pravdu, kao i da ne dozvoli pokušaje revizije rezultata Drugog svetskog rata i opravdavanja nacizma iz političkih razloga.

„Neka ovaj dan učvrsti veru u snagu istine i pravde i inspiriše na stvaranje u ime mira i blagostanja“, zaključio je Grozov.