U slučaju da uspe da napusti Persijski zaliv prolaskom kroz Ormuski moreuz, to bi bio prvi slučaj prolaska katarskog tankera tim putem od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana i posledične iranske blokade moreuza.

Tankerom upravlja katarska kompanija "Nakilat šiping Katar", plovi pod zastavom Maršalskih ostrva, i ima kapacitet od 211.986 kubnih metara.

Iranska Revolucionarna garda zaustavila je dva katarska tankera za tečni prirodni gas, "Al Dajen" i "Rašida", koji su se kretali ka Ormuskom moreuzu 6. aprila i naložila im da zadrže poziciju, ne pružajući razlog.

Katar je drugi najveći izvoznik tečnog prirodnog gasa na svetu, a pošiljke uglavnom idu kupcima u Aziji.

U nedavnim iranskim napadima na Katar uništeno je 17 odsto katarskog izvoznog kapaciteta, a očekuje se da će popravke obustaviti proizvodnju 12,8 miliona tona goriva godišnje na tri do pet godina.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem blogu UŽIVO.

BONUS VIDEO