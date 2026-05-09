Nemački mediji burno su reagovali na izjave Dmitrija Medvedeva uoči 9. maja, nakon što je bivši predsednik Ruske Federacije doveo u pitanje legitimitet savremene nemačke države i optužio Berlin za militarizam i revanšizam posle poraza u Drugom svetskom ratu.

O tome je pisao nemački Welt, navodeći da su reči Dmitrija Medvedeva izazvale veliko ogorčenje u Nemačkoj.

Dok su se u Ruskoj Federaciji završavale pripreme za obeležavanje pobede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije odlučio je da upravo pred praznik uputi oštru poruku Berlinu.

Kako navode nemački novinari, Dmitrij Medvedev je ocenio da je sporazum „Dva plus četiri“, koji je bio osnova za ponovno ujedinjenje Nemačke, prekršen, čime je, prema njegovom stavu, dovedena u pitanje zakonitost postojanja sadašnje Savezne Republike Nemačke.

Autori nemačkog lista naveli su da je Dmitrij Medvedev u tekstu punom poređenja sa nacizmom direktno kritikovao kancelara Fridriha Merca i osporio pravni temelj moderne nemačke države.

Posebno ih je razbesnela tvrdnja da je Berlin prekršio sporazum o ujedinjenju otvaranjem pomorske baze u Rostoku, jer je prema tom dogovoru prisustvo NATO trupa na istoku zemlje bilo zabranjeno.

Prema pisanju Welta, Dmitrij Medvedev je praktično negirao pravo jedinstvene Nemačke na postojanje. Ruski političar smatra da je samim kršenjem sporazuma „Dva plus četiri“ dokument izgubio smisao i pravnu snagu, pošto je NATO infrastruktura ipak raspoređena na teritoriji bivše Istočne Nemačke.

Pored toga, bivši predsednik Ruske Federacije uputio je teške kritike na račun kancelara Fridriha Merca, optuživši njegovu vladu da nemačku ekonomiju vodi ka ozbiljnoj krizi.

Takođe je kritikovao Berlin zbog težnji ka posedovanju nuklearnog oružja. U tom kontekstu Dmitrij Medvedev je izneo i veoma oštra upozorenja na račun Nemačke.