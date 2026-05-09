Dan pobede, koji se obeležava 9. maja, predstavlja jedan od najvažnijih datuma moderne istorije i simbol završetka Drugog svetskog rata u Evropi.

Za Rusiju i narode bivšeg Sovjetskog Saveza ovaj praznik ima posebno emotivno i istorijsko značenje, jer podseća na ogromne žrtve i pobedu nad nacizmom.

Od slavne parade na Crvenom trgu do akcije „Besmrtni puk“, sećanje na rat i danas zauzima centralno mesto u društvu.

Iako nosi snažnu političku simboliku, 9. maj ostaje pre svega dan poštovanja prema milionima stradalih i opomena na cenu rata i značaj mira.