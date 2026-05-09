Poznato je da naziv "blokader" veoma smeta učesnicima blokada koje maltretiraju normalan narod. Oni bi više voleli da se sakriju iza naziva "studenti", iako ih među pravim studentima podržava manje od 10 odsto, a na plenumima deluje mali broj ljudi, čineći ih nelegitimnim.

O ovom fenomenu razgovarali su novinarka Ljiljana Smajlović i profesor Čedomir Antić.

​"Ali znaš šta je meni spektakularno? Kako to da ljudi koji vole da vređaju druge da su 'ćaci', ne daju da se za njih kaže da su blokaderi? Oni sami sebe zovu 'studenti u blokadi'. E sad, ne možeš ti stalno da ponavljaš 'studenti u blokadi', moraš to da pretvoriš u neku imenicu. Ne! Zamisli tu cenzuru Čedomire! Evo, ćaci je uvreda, to je nešto staro i poznato kao za Jevreje 'kikes'. Mislim, uvreda je uvreda, ti smisliš neku uvredu za čitavu grupu i to je zgodno propagandno sredstvo. Ali da ti hoćeš da budeš takav vlasnik javnog govora i da ti prepadneš ogromni deo ljudi da ne smeju da te zovu blokaderom, iako to nije nikakva uvreda, to je samo izvedenica, imenica izvedena iz 'studenti u blokadi'. E, ja sam time stvarno fascinirana. Ali ja tebi kažem da ja ne verujem uopšte da je reč 'blokader' upotrebljena prvi put s ciljem kao 'ćaci'. 'Ćaci' je s ciljem da uvredi...", ukazala je Smajlović.

​Antić je na to rekao:

"Dobro, to je sad cilj da sebe prikažete kao jednu grupu svetih ljudi." ​

"Ne samo to, i da ti zabraniš, to je kao da zabraniš reč 'čaša', jer to tebe asocira na nešto. I ta želja da kontrolišeš javni govor, to je zapravo želja za cenzurom!", naglasila je Smajlović.