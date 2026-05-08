Debi Ziperijan zarazila se još 2011. godine dok je obavljala svakodnevne poslove na svom ranču. Kako je objasnila, virus je dobila nakon kontakta sa izmetom jelenskih miševa tokom čišćenja starog kokošinjca.

Pet minuta promenilo joj život

Debi kaže da je svega nekoliko minuta bila izložena otpadu glodara, ali da je to bilo dovoljno da se zarazi.

"Morala sam da budem na kolenima, a izmeta je bilo svuda duž ivica. Lice mi je bilo sasvim blizu toga", ispričala je Debi.

Nedelju dana kasnije pojavili su se jaki bolovi u vratu i leđima, kao i ozbiljni problemi sa disanjem. Uprkos tome što je više puta odlazila u bolnicu, lekari su njene simptome pripisivali gripu i upali pluća, prenosi „Dejli mejl“.

Prava dijagnoza stigla prekasno

Tek tokom trećeg odlaska u bolnicu, kada je već bila dezorijentisana i imala halucinacije, lekari su otkrili da boluje od hantavirusnog plućnog sindroma (HPS).

Ova teška komplikacija izaziva nakupljanje tečnosti u plućima i može da dovede do otkazivanja respiratornog sistema. Smrtnost kod ovog sindroma iznosi oko 38 odsto.

Debi se priseća da su lekari morali fizički da je obuzdaju zbog stanja bunila.

"Dva puta mi je stalo srce. Nisu mogli da me priključe na respirator jer sam bila suviše nemirna, a sedativi nisu delovali", rekla je ona.

Na kraju su je lekari stavili u indukovanu komu.

Posledice oseća godinama kasnije

Kada se probudila posle sedam dana, najveću snagu za oporavak dali su joj sin i suprug. Međutim, posledice bolesti oseća i danas.

Sedam godina nakon infekcije i dalje ima probleme sa kičmom i neurološke tegobe, a morala je ponovo da uči osnovne stvari poput hodanja i koncentracije.

"Morate sve da učite ispočetka", otkrila je ona.

Simptomi često liče na grip

Stručnjaci upozoravaju da se simptomi hantavirusa uglavnom javljaju između jedne i osam nedelja nakon kontakta sa zaraženim glodarima.

U početku se najčešće pojavljuju:

umor i temperatura

bolovi u mišićima i glavi

vrtoglavica i drhtavica

problemi sa varenjem

Posle nekoliko dana mogu da nastupe ozbiljne poteškoće sa disanjem i stezanje u grudima.

Doktorka Tošana Foster sa Univerziteta u Notingemu upozorava da se simptomi „u početku često mešaju sa gripom“.

Ponovo raste pažnja zbog novih slučajeva

Interesovanje javnosti za hantavirus ponovo je poraslo nakon vesti da su tri osobe preminule tokom izbijanja zaraze na luksuznom kruzeru koji je plovio od Argentine ka Zelenortskim ostrvima.

Takođe, pre nešto više od godinu dana od posledica ovog virusa preminula je i Betsi Arakava, supruga glumca Džina Hekmana.

Hantavirus je prvi put identifikovan u Južnoj Koreji 1978. godine. Danas se širom sveta godišnje registruje između 150.000 i 200.000 slučajeva, najviše u Kini.

Prema podacima iz SAD, između 1993. i 2023. godine potvrđeno je oko 890 slučajeva zaraze.

Svetska zdravstvena organizacija navodi da se virus veoma teško prenosi sa čoveka na čoveka i da trenutno ne postoji opasnost od globalne epidemije.