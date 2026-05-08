Kako se nasilje rasplamsavalo u regionu, globalne cene nafte su polako rasle. Cena sirove nafte marke Brent, međunarodnog barometara, porasla je za 0,2% na 100,3 dolara rano ujutru u petak.

Međutim, pomak je bio ograničen u poređenju sa oscilacijama ranije ove nedelje, što ukazuje da su trgovci uvereni da će se primirje između SAD i Irana održati.

Tramp je insistirao da napeto primirje sa Teheranom i dalje važi, nazivajući američki salvo tokom noći „pozdravom ljubavi“.

„Prekid vatre se prekida. Stupio je na snagu“, rekao je za ABC njuz u telefonskom intervjuu u četvrtak.

Ranije tog dana, američki predsednik je zapretio da će napasti Iran „mnogo nasilnije“ ako lideri ne prihvate predlog o okončanju rata.

Iranske snage su kasno u četvrtak napale američke mornaričke brodove, uključujući i „protivbrodske balističke i krstareće rakete“ i „lutajuće“ dronove, prema podacima Korpusa islamske revolucionarne garde.

Ministarstvo odbrane UAE upozorilo je na dolazeće rakete iz Teherana i pozvalo javnost da „ostane mirna“, nakon što je nekoliko iranskih novinskih kuća nazvalo Abu Dabi delimično odgovornim za porast nasilja.

Zvaničnici u Teheranu čitaju „poruke“ iz Bele kuće, prema iranskim medijima, nakon što su SAD predložile obustavu vatre i 30-dnevni pregovarački period za rešavanje preostalih zahteva, prema izvoru upoznatom sa situacijom.

(CNN)

