Navodi se da da su iranski vazdušni napadi i napadi dronovima poslednjih meseci naneli su ozbiljnu štetu američkim vojnim bazama na Bliskom istoku, a novi podaci pokazuju da je obim razaranja daleko veći nego što je Vašington javno priznao.

Prema opsežnoj analizi satelitskih snimaka koju je objavio Vašington post, najmanje 228 objekata i komada vojne opreme u 15 američkih vojnih baza širom regiona je pogođeno ili potpuno uništeno.

U napadima su pogođeni hangari, kasarne, komunikacioni centri, radarski sistemi, skladišta goriva, piste, protivvazdušna odbrana i satelitske komunikacione instalacije. Oštećeni su i sofisticirani američki sistemi Patriot i THAAD, koji predstavljaju ključni deo odbrane američkih snaga na Bliskom istoku.

Prema rečima američkih zvaničnika, pretnja od iranskih raketa i dronova postala je toliko ozbiljna da su komandanti morali da povuku veliki broj osoblja iz najizloženijih baza na početku sukoba kako bi smanjili rizik od većih žrtava.

Od početka sukoba 28. februara, sedam američkih vojnika je poginulo - šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji - a više od 400 američkih vojnika je ranjeno. Većina ranjenih se vratila na dužnost u roku od nekoliko dana, ali je najmanje 12 vojnika teško povređeno.

Veći deo istrage Vašington posta zasniva se na satelitskim snimcima koje su objavili iranski državni i provladini mediji tokom sukoba. Zanimljivo je da su dve najveće komercijalne kompanije za satelitsko snimanje, Vantor i Planet, ograničile ili odložile objavljivanje snimaka regiona na zahtev američke vlade, što otežava nezavisnu procenu štete.

Ipak, novinari Vašington posta analizirali su više od 100 satelitskih snimaka visoke rezolucije koje su objavili iranski izvori. Autentičnost 109 snimaka potvrđena je poređenjem sa podacima evropskog satelitskog sistema Kopernikus i dostupnim komercijalnim snimcima. Pored toga, pronađeni su i objekti koji ranije nisu bili zabeleženi među pogođenim ciljevima.

Prema toj analizi, potvrđeno je da je ukupno 217 objekata i 11 komada vojne opreme u američkim bazama uništeno ili oštećeno.

Najteže su pogođene baze Ali al-Salem, Kamp Arifjan i Kamp Buering u Kuvajtu, kao i sedište američke 5. flote u Bahreinu. Kamp Arifjan je jedna od ključnih regionalnih komandi američke vojske.

U napadima su uništene kasarne, skladišta, hangari, logistički centri, objekti za gorivo i komunikaciona infrastruktura. Pogođene su čak i teretane, trpezarije i smeštajni objekti za vojnike.

„Iranski udari su bili izuzetno precizni. Nema slučajnih kratera koji bi ukazivali na promašaje“, rekao je Mark Kansijan iz Centra za strateške i međunarodne studije, koji je pregledao satelitske snimke.

Vilijam Gudhind iz istraživačkog projekta „Contested Ground“ tvrdi da su iranske snage namerno ciljale smeštajne objekte kako bi izazvale što više žrtava.

„Nisu ciljani samo radari, piste ili skladišta goriva. Na meti vatre bili su i smeštajni objekti, trpezarije, teretane i druge takozvane 'lake mete'“, rekao je Gudhind.

Vašington post navodi da su pogođene i satelitske komunikacione instalacije u vazduhoplovnoj bazi al-Udeid u Kataru, radarski sistemi u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i oprema protivvazdušne odbrane Patriot u Bahreinu i Kuvajtu.

Među oštećenom opremom je i američki avion za rano upozoravanje i komandovanje E-3 Sentri u Saudijskoj Arabiji, kao i avion-cisterna za dopunu goriva u vazduhu.

Analitičari smatraju da su napadi pokazali ozbiljne slabosti američke vojske u odbrani od modernih dronova i raketa. Posebno upozoravaju da američke snage nisu dovoljno brzo prilagodile svoju taktiku iskustvima rata u Ukrajini, gde su dronovi postali ključno oružje.

Deker Evelet iz Centra za pomorske analize upozorava da mali dronovi za napad predstavljaju veliku pretnju upravo zato što ih je teško presresti.

„Iako nose manje eksploziva i ponekad ne izazivaju ogromnu štetu, mnogo ih je teže zaustaviti i daleko su precizniji“, rekao je Evelet.

Stručnjaci takođe ističu da mnoge američke baze nemaju dovoljno utvrđenih skloništa za zaštitu ljudi i opreme. Upravo je nedostatak zaštite u Kuvajtu postao predmet istrage američkih kongresmena nakon što je šest američkih vojnika poginulo u napadu drona početkom marta.

Satelitski snimci takođe pokazuju da je američki avion E-3 Sentri u Saudijskoj Arabiji verovatno uništen nakon što je nekoliko dana bio parkiran na istoj nezaštićenoj poziciji.

Centralna komanda SAD odbila je da detaljno komentariše nalaze Vašington posta. Vojni portparol je rekao da su procene štete „složene“ i da neka tumačenja mogu biti pogrešna, ali nije ponudio konkretne brojke.

Prema procenama Centra za strateške i međunarodne studije, američka vojska je između kraja februara i početka aprila koristila najmanje 190 presretača THAAD i više od hiljadu raketa Patriot. Ovo je iscrpelo više od 40 procenata predratnih zaliha pojedinačnih sistema protivvazdušne odbrane.

Džastin Bronk iz britanskog instituta RUSI smatra da su američke i savezničke protivvazdušne odbrane uspele da presretnu veliki broj napada, ali uz ogromnu cenu.

„Odbrana je bila efikasna, ali je potrošnja raketa i presretača bila ogromna“, upozorio je Bronk.

Neki stručnjaci smatraju da su neki ciljevi možda namerno ostavljeni nebranjeni kako bi se skupi presretači sačuvali za važnije ciljeve. Postoji i mogućnost da su Amerikanci pokušavali da obmanu iranske snage stvarajući utisak da su neke baze još uvek potpuno popunjene.

U međuvremenu, raste zabrinutost zbog budućnosti američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku. Jedan američki zvaničnik rekao je da je šteta na sedištu američke 5. flote u Bahreinu „opsežna“ i da su neke operacije već premeštene u bazu Makdil na Floridi.

Prema rečima dva američka zvaničnika, nije isključeno da se američke snage nikada neće vratiti u neke baze u regionu u velikom broju.

Maksimilijan Bremer, penzionisani oficir američkog vazduhoplovstva, smatra da je rat pokazao kako je moderno bojno polje postalo gotovo potpuno transparentno zahvaljujući dronovima, satelitima i preciznom navođenju.

„Prešli smo iz ere nevidljivosti u eru u kojoj je celo bojno polje praktično transparentno“, rekao je Bremer.

„Osećamo se kao da bi trebalo da budemo u ofanzivi, ali u stvarnosti se stalno branimo oko sopstvenih baza“.

