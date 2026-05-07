Iran je odbacio američki plan za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i poručio Vašingtonu da neće dozvoliti izlazak SAD iz regionalnog sukoba bez plaćanja ratne odštete za štetu nanetu Islamskoj Republici. Oštru poruku poslao je visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezaei, dugogodišnji savetnik pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija i bivši komandant Iranske revolucionarne garde. Izjavu je prenela iranska državna televizija Press TV.

Prema navodima iranskih medija, Rezaei je komentarisao američki predlog od 14 tačaka koji je Vašington preko posrednika dostavio Teheranu, a koji bi trebalo da postavi temelje za memorandum o razumevanju između dve strane.

Cilj američkog plana jeste ponovno otvaranje strateški važnog Ormuskog moreuza i postizanje šireg sporazuma kojim bi se smanjile regionalne tenzije i okončao aktuelni sukob.

Teheran traži „opipljivu korist“

Rezaei je poručio da Iran neće prihvatiti, kako je rekao, „pompezne gestove“ bez konkretnih koristi za zemlju.

– Iran neće dozvoliti SAD da ponovo otvori Ormuski moreuz nerealnim planom i zatim napusti rat bez plaćanja odštete za svu štetu nanetu Iranu – rekao je Rezaei, prenosi Press TV.

On je dodao da svaki dogovor između Teherana i Vašingtona mora da sadrži jasne i opipljive koristi za Iran, a ne samo političke deklaracije.

Posebno je naglasio da će Islamska Republika insistirati na svojim pravima čak i ukoliko SAD odluče da povuku deo svojih snaga iz regiona.

– Tražićemo svoja prava i ratnu odštetu čak i ako SAD povuku svoje snage – rekao je Rezaei.

Ormuski moreuz ponovo u centru krize

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih energetskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi veliki deo globalnog izvoza nafte i gasa.

Zbog toga svaka destabilizacija tog područja izaziva ozbiljnu zabrinutost na svetskim tržištima energije i među velikim silama.

Poslednjih nedelja rastu tenzije između Irana i Zapada, dok Vašington pokušava da pronađe model za smirivanje sukoba i obnavljanje sigurnog pomorskog saobraćaja.

Međutim, iz Teherana sada stižu poruke da Iran ne planira popuštanje bez ozbiljnih ustupaka sa američke strane.

„Nastavićemo putem otpora“

Rezaei je u obraćanju dodatno naglasio da Iran decenijama vodi politiku otpora prema pritiscima iz Vašingtona i da neće menjati taj kurs.

– Trpeli smo ih 47 godina i nastavićemo putem otpora – rekao je bivši komandant Revolucionarne garde.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada međunarodni posrednici pokušavaju da spreče dalje širenje regionalne krize i obezbede nastavak pregovora između SAD i Irana.

Analitičari ocenjuju da bi odbijanje američkog plana moglo dodatno povećati tenzije na Bliskom istoku, posebno ukoliko dođe do novih incidenata u Persijskom zalivu ili oko Ormuskog moreuza.

Šta dalje sledi

Vašington za sada nije zvanično odgovorio na nove izjave iz Teherana, ali diplomatski izvori tvrde da kontakti između dve strane i dalje postoje preko posrednika.

Istovremeno, energetska tržišta pažljivo prate situaciju jer bi svaka nova eskalacija oko Ormuskog moreuza mogla izazvati ozbiljne poremećaje u snabdevanju naftom i dodatni rast cena energenata širom sveta.