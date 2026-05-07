Nakon što je američki predsednik Donald Tramp pompezno najavio „Projekat Sloboda“, američku operaciju spasavanja nasukanih brodova iz Ormuskog moreuza, ubrzo je, u sredu, objavio da je odlučio da je pauzira kako bi – prema njegovom objašnjenju – mogao da završi sporazum sa Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.

- Na zahtev Pakistana i drugih zemalja, zbog ogromnog vojnog uspeha koji smo postigli tokom kampanje protiv Irana, a dodatno i zbog činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da, dok blokada ostaje na snazi, Projekat Sloboda (prolazak brodova kroz Ormuski moreuz) bude privremeno pauziran na kratak vremenski period kako bi se videlo da li se sporazum može završiti i potpisati - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Saveznik zabranilo pristup američkoj vojsci

Ali u četvrtak, NBC je izvestio da je Trampov iznenadni zaokret u pogledu plana da pomogne brodovima da prođu kroz Ormuski moreuz usledio nakon što je Saudijska Arabija, ključni američki saveznik u Persijskom zalivu, suspendovala američku vojsku od korišćenja njenih baza i vazdušnog prostora za sprovođenje operacije, otkrila su dva neimenovana američka zvaničnika.

Tramp je navodno iznenadio saveznike u Zalivu objavom „Projekta sloboda“ na društvenim mrežama u nedelju popodne, rekli su zvaničnici, što je navodno razljutilo Rijad. Kao odgovor, kraljevina je obavestila Vašington da neće dozvoliti američkoj vojsci da leti avionima iz vazduhoplovne baze Princ Sultan jugoistočno od Rijada ili da koristi saudijski vazdušni prostor za podršku naporima operacije, rekli su zvaničnici.

Čak ni telefonski poziv između Trampa i saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana nije rešio problem, rekla su dva američka zvaničnika, primoravajući američkog predsednika da pauzira „Projekat sloboda“ kako bi vratio američkoj vojsci pristup ključnom vazdušnom prostoru.

Drugi bliski saveznici u Persijskom zalivu takođe su bili zatečeni - Tramp je razgovarao sa liderima u Kataru nakon što je američka operacija već počela.

Saudijski izvor je za NBC News rekao da su Tramp i prestolonaslednik „u redovnom kontaktu“. Saudijski zvaničnici su takođe bili u kontaktu sa Trampom, potpredsednikom DŽ. D. Vensom, Centralnom komandom SAD (CENTCOM) i državnim sekretarom Markom Rubiom, dodao je izvor.

Ali na pitanje da li je najava Projekta Sloboda iznenadila saudijske lidere, saudijski izvor je rekao: „Problem sa tom pretpostavkom je što se stvari dešavaju brzo u realnom vremenu.“ Izvor je rekao da Saudijska Arabija „snažno podržava diplomatske napore“ Pakistana da posreduje u postizanju sporazuma između Irana i SAD o okončanju rata.

U saopštenju, zvaničnik Bele kuće, na pitanje da li su neki lideri zemalja Zaliva iznenađeni najavom napora SAD da pomognu brodovima u tranzitu kroz Ormuski moreuz, odgovorio je: „Regionalni saveznici su unapred obavešteni.“

Jedan bliskoistočni diplomata, kako piše NBC, rekao je da SAD nisu koordinirale „Projekat Sloboda“ ni sa Omancima, sve dok Tramp nije objavio tu najavu. „SAD su objavile tu najavu, a zatim su koordinirale sa nama“, rekao je diplomata, dodajući: „Nismo bili uznemireni niti ljuti.“

Tramp je tokom vikenda najavio operaciju kao način da se probije iranska blokada Ormuskog moreuza, a njegovi najviši zvaničnici za nacionalnu bezbednost proveli su veći deo utorka govoreći o tom naporu na javnim brifinzima u Pentagonu i Beloj kući, samo da bi američki predsednik naglo obustavio operaciju oko 36 sati nakon što je počela.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO