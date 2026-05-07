Jusuf Delić iz Bosne i Hercegovine podelio je video snimke na društvenim mrežama koji prikazuju njegovo neobično prijateljstvo sa šumskom životinjom koja jede iz njegove ruke, pa čak i ulazi u kuću.

Reč je o lisici koja se približila njegovom domu, ušla unutra i naišla na gostoprimstvo, pa se odomaćila. Od tada je redovni posetilac Jusufove kuće.

On je nedavno napisao kako je započeo prvomajsko jutro sa svojom, kako je naziva, vernom prijateljicom.

„Dok se drugi spremaju za roštilj i buku, ovo jutro je kod mene bilo posebno svečano i tiho. Moja verna prijateljica i ja smo poranili, kako i treba. Doručkovali smo zajedno, ona je pojela jaje kao gospodin, bez žurbe i straha“, napisao je na svom Fejsbuk profilu.

Nakon doručka usledio je desert.

„Da bi jutro bilo potpuno, morali smo da se poslužimo slatkišima, pa je posle doručka i ona pojela kocku minjona iz moje ruke. Umesto gradske gužve, nas dvoje smo krenuli u našu prvomajsku šetnju po selu. Gledam je kako veselo hoda ispred mene i mislim u sebi: 'O, moj Jusufe, vidiš li ove lepotice'. Nije za beton, evo je kraljica, pitoma i slobodna u isto vreme“, podelio je Jusuf.

U jednom videu Jusuf je objavio kako ga je lisica nadmudrila a u drugom je napisao kako lisica ulazi u njegov dom „sa posebnim oprezom koji se polako pretvara u domaći mir“. Naglasio je da se takvi trenuci ne mogu kupiti novcem, već se zarađuju poverenjem.

Zanimljivo je da Jusuf redovno snima dogodovštine sa svojom lisicom, kao i da ima sve više pratilaca i oduševljenih komentara.