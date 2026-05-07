Kina je danas donela jednu od najtežih presuda protiv visokih državnih funkcionera poslednjih godina nakon što su bivši ministri odbrane Vei Fenghe i Li Šangfu osuđeni na smrtne kazne sa dvogodišnjim odlaganjem izvršenja zbog korupcije i primanja mita.

Presudu je doneo kineski vojni sud, a slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti jer je reč o dvojici bivših članova Centralne vojne komisije i nekadašnjim državnim savetnicima, odnosno ljudima koji su godinama bili među najmoćnijim figurama kineskog vojnog i političkog sistema.

Prema odluci suda, Vei Fenghe proglašen je krivim za primanje mita, dok je Li Šangfu osuđen zbog primanja i davanja mita.

Obojici su trajno oduzeta politička prava, a kompletna lična imovina biće konfiskovana.

Smrtna kazna sa odlaganjem

Kineski sud je naveo da su obojica osuđena na smrtnu kaznu sa dvogodišnjim odlaganjem izvršenja, što je specifičan oblik kažnjavanja u kineskom pravosudnom sistemu.

To u praksi znači da se kazna najčešće nakon dve godine preinačava u doživotni zatvor, ali bez mogućnosti dodatnog ublažavanja ili uslovnog otpusta.

Sud je posebno naglasio da u ovom slučaju neće biti mogućnosti smanjenja kazne nakon što ona bude pretvorena u doživotnu robiju.

Takva odluka smatra se jednom od najstrožih mera koje kineske vlasti mogu da izreknu protiv visokih zvaničnika.

Velika čistka u kineskom vrhu

Presude dolaze u trenutku kada kineski predsednik Si Đinping nastavlja veliku antikorupcijsku kampanju unutar vojske i državnog aparata.

Poslednjih godina kineske vlasti pokrenule su istrage protiv velikog broja visokih vojnih funkcionera, posebno unutar Narodnooslobodilačke armije Kine.

Analitičari ocenjuju da Peking ovim potezima pokušava da pošalje jasnu poruku da ni najviši državni i vojni zvaničnici nisu zaštićeni od istraga i kazni.

Posebno odjekuje činjenica da su osuđeni ljudi koji su nekada vodili kinesko Ministarstvo odbrane i imali ključnu ulogu u vojnoj hijerarhiji zemlje.

Šta ovo znači za Kinu

Slučaj Vei Fenghea i Li Šangfua pokazuje koliko je kineski vrh odlučan da nastavi obračun sa korupcijom unutar vojske, ali i koliko su ozbiljne unutrašnje tenzije u samom sistemu.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve presude istovremeno služe i kao politička poruka drugim visokim funkcionerima da Peking neće tolerisati zloupotrebu položaja.

Kina poslednjih godina sve agresivnije sprovodi unutrašnje čistke, posebno u sektorima koje smatra ključnim za nacionalnu bezbednost i kontrolu države.