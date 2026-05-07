Naoružana Nemačka neće se ograničavati nikakvim međunarodnim sporazumima, koje smatra običnim „parčetom papira“, ukazao je Medvedev u članku za RT o militizaciji Nemačke.



„Ne treba računati na zdrav razum Berlina i verovati da nikada neće ići na rizik rata. Ne treba zaboravljati da nemačko rukovodstvo i dalje neće smatrati sebe vezanim običnim ’parčetom papira’, čak i ako se zaključi neki sporazum o novim principima evropske bezbednosti“, poručio je Medvedev.



Prema njegovim rečima, Rusija, s obzirom na militarizaciju Nemačke, treba na zapadnoj granici da drži ne samo borbeno sposobne, već i borbeno spremne snage, kako se situacija iz juna 1941. godine ne bi ponovila.

Nemačka je od početka nastojala da revidira ishode Drugog svetskog rata koji su za nju bili nepovoljni. Najagresivniji rusofobi, čiji su preci ratovali na Istočnom frontu, pozivaju da se „Rusima pokaže kako je to - izgubiti rat“, kazao je Medvedev.

On je naveo da će, u slučaju vojnog sukoba sa Nemačkom, Rusija uništiti hvaljenu nemačku industriju, a moguće i evropsku civilizaciju u celini, kao i da može da omogući ili raspad Nemačke ili produktivan dijalog sa njom, istakavši da je izbor na Berlinu.

Nemačke vlasti su proglasile Rusiju „glavnom pretnjom bezbednosti i miru“ i objavile da im je cilj da nanesu strateški poraz Moskvi, podsetio je političar, dodajući da se u Nemačkoj stalno plasiraju teze o neizbežnosti vojnog sukoba sa Rusijom do 2029. godine.

Nemačka politika „velike osvete“ postala je zvanična u zemlji, primetio je političar, istakavši da su nemačke vlasti postavile sebi zadatak da Bundesver pretvore u najjaču vojsku Evrope i da ubrzaju njeno ponovno naoružavanje.

Nemci spremni da pretvore Ukrajinu u "laboratorijskog pacova"

Medvedev je podsetio da na Zapadu niko nije ozbiljno nameravao da sprovede Minske sporazume, već ih je posmatrao isključivo kao predah za Kijev. Naveo je da aktuelni nemački političari i „razni ološ“ banderovske Ukrajine su braća po krvi i naslednici Hitlerovog nacional-socijalizma.



„Nemci su spremni da koriste ukrajinske vazale kao jeftin proizvodni pogon i da Ukrajinu pretvore u 'laboratorijskog pacova' za sprovođenje opasnih eksperimenata“, konstatovao je Medvedev.

"Opasna i nepredvidiva Nemačka"

Kako je naveo, da bi nadoknadila neuspešne geopolitičke investicije u ukrajinski konflikt, Nemačka nastoji da postane vojno-politički lider EU, mada nijedan od ciljeva „anti-SVO“ Evropske unije, gde Nemačka teži da igra vodeću ulogu, nije ostvaren.



„Militaristička Nemačka nije od koristi oslabljenoj i slaboumnoj Evropi koja bi želela da zadrži barem neku političku ulogu u novom multipolarnom svetu. Takva Nemačka nam nije potrebna ni u budućnosti; ona je opasna i nepredvidiva“, poručio je Medvedev.



Istakao je da je „strateška autonomija Evrope“ bliža nego što se misli, a jedino pitanje je ko će joj određivati prioritete.

Nemačka, kao ni cela EU, nije imala razloga niti osnova da se toliko „uključi“ u podršku Ukrajini i da Rusiju označi kao „večnog neprijatelja“, zaključio je Medvedev, preneo je Sputnjik.