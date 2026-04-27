Šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls održaće ove nedelje sastanak o bezbednosti predsednika Sjedinjenih Američkih Država nakon pucnjave u blizini skupa novinara i zvaničnika administracije u Vašingtonu, izjavio je danas visoki zvaničnik Bele kuće.

Zvaničnik je rekao za Rojters da američki predsednik Donald Tramp i Bela kuća i dalje pružaju podršku rukovodstvu američke Tajne službe nakon incidenta ispred hotelske sale u kojoj je održavana večera Udruženja dopisnika iz Bele kuće.

Očekuje se da će Vajs početkom nedelje razgovarati sa čelnicima Američke tajne službe i Ministarstva za unutrašnju bezbednost o "procedurama i praksama" za velike događaje u kojima učestvuje predsednik, dodao je zvaničnik.

Na sastanku će biti razmotren odgovor bezbednosnih službi na incident koji se dogodio u subotu, kao i sve mere koje bi mogle da doprinesu većoj bezbednosti budućih događaja.

