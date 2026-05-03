U tom gradu na jugozapadu Nemačke nalazi se vazduhoplovna baza Ramštajn, sedište američkih vazdušnih snaga u Evropi.

Vašington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje, ali Hehler smatra da bi takav potez, koji je usledio nakon kritika koje je na račun rata u Iranu ranije ove nedelje izneo nemački kancelar Fridrih Merc, mogao imati "katastrofalan" uticaj ukoliko među njima bude i Ramštajn-Mizenbah.

Sa članovima porodica vojnika, povlačenje bi moglo obuhvatiti i do 12.000 ljudi, objasnio je. Opština vodi računa o infrastrukturi za veliki broj Amerikanaca koji tamo žive. "Ako ode veliki deo stanovnika, to će za nas predstavljati bolan ekonomski udarac", rekao je gradonačelnik.

"Nakon što nestane ekonomske moći, ona se obično više nikada ne vrati"

U opštini Ramštajn-Mizenbah, smeštenoj neposredno uz ogromnu bazu američkih vazdušnih snaga, živi gotovo 8.000 Amerikanaca sa porodicama. Ekonomski uticaj američkog vojnog prisustva u Ramštajnu godišnje iznosi više od dve milijarde dolara, uključujući plate, kirije i ugovore sa lokalnim kompanijama.

Hehler je rekao da se drugi gradovi u regionu, iz kojih su se nakon završetka Hladnog rata povukle američke snage, nikada nisu oporavili od tog udarca. "Oni i danas trpe posledice. Nakon što nestane ekonomske moći, ona se obično više nikada ne vrati", rekao je.

Podaci američke vojske iz aprila pokazuju da je u Evropi trenutno stacionirano oko 86.000 američkih vojnika, od čega približno 39.000 u Nemačkoj. Taj broj se redovno menja, delom zbog rotacija i vojnih vežbi.