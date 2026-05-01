Bivši direktor FBI Džejms Komi našao se pred sudom zbog sporne objave na društvenim mrežama, što pokazuje da u Sjedinjenim Američkim Državama pravosuđe deluje i kada su u pitanju najviši državni funkcioneri. Za razliku od toga, u Srbiji se često izostaje institucionalna reakcija čak i u slučajevima javnih poziva na nasilje ili ubistvo predsednika Aleksandra Vučića, što otvara pitanje jednake primene zakona i funkcionisanja pravne države.

Jedna objava dovoljna za reakciju u Americi, u Srbiji izostaje i na direktne pozive na nasilje.

Bivši direktor FBI Džejms Komi predao se vlastima kako bi se suočio sa optužbama koje tvrde da je slika koju je nakratko podelio na društvenim mrežama predstavljala pretnju životu predsednika SAD Donalda Trampa.

Slučaj potiče iz objave na Instagramu iz 2025. godine koju je podelio Komi, a koja je sadržala fotografiju školjki na plaži poređanih tako da čitaju „86 47“. „Eighty-six“ je sleng izraz za „ukloniti se/rešiti se“, a tužioci tvrde da to podstiče nasilje protiv Trampa, 47. predsednika. Komi je negirao bilo kakvu krivicu, rekavši da nije znao šta brojevi znače, i optužio tužilaštvo za političku motivisanost. Ovo označava drugi put da je ministarstvo pravde podiglo krivične optužbe protiv Komija, dugogodišnjeg kritičara Trampa. Komi nije izneo izjašnjenje o krivici niti govorio tokom svog kratkog pojavljivanja pred sudom u Virdžiniji u sredu popodne. Njegov advokat, Patrik Ficdžerald, rekao je da će bivši direktor tražiti odbacivanje slučaja na osnovu selektivnog i osvetničkog gonjenja – tvrdeći da je bio meta zbog toga što je govorio protiv Trampa.

Sudija Vilijam Ficpatrik pročitao je optužbe protiv Komija. On je klimnuo glavom dok su mu čitana njegova prava i kasnije se osmehnuo svojoj porodici kada je odlazio, izvestio je američki partner Bi-Bi-Sija, CBS News. Sudija Ficpatrik je odbio pokušaje ministarstva pravde da odredi uslove puštanja Komija, rekavši da nisu neophodni, prema navodima CBS-a. Tužioci su optužili Komija da je svesno i namerno uputio pretnju da će oduzeti život – i naneti telesne povrede – predsedniku, kao i da je svesno preneo pretnju da će ga ubiti u međudržavnoj komunikaciji. Svaka optužba nosi maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora. U video izjavi u utorak, Komi je rekao da je odlučan da se bori protiv optužbi.

-Ovo neće biti kraj – ali ja sam i dalje nevin, i dalje se ne plašim i i dalje verujem u nezavisno federalno pravosuđe.

Komijeva originalna objava iz maja 2025. sadržala je sliku školjki na plaži koje su ispisivale „86 47“, uz opis: „Kul formacija školjki tokom moje šetnje plažom“. Nakon javnog negodovanja, Komi je obrisao sliku i objavio naknadnu napomenu na Instagramu.

Govoreći novinarima o optužbama protiv Komija u sredu, Tramp ga je nazvao „pokvarenim čovekom“.

-Ako neko išta zna o kriminalu, zna šta znači 86, rekao je Tramp. To je mafijaški izraz za „ubij ga“ Mafija koristi taj izraz kada žele nekoga da ubiju, kažu ‘86 tog sina pištolja.

Na pitanje da li veruje da je Komijeva objava na društvenim mrežama bila pretnja njemu, predsednik je odgovorio: „Verovatno.“

„Ljudi poput Komija stvorili su ogromnu opasnost, mislim, za političare i druge,“ rekao je Tramp.

Neki pravni stručnjaci – kao i zakonodavci – doveli su u pitanje snagu optužbi.

Republikanski senator Tom Tilis rekao je novinarima u sredu da se nada „da ima više od same slike u pesku“.

-U suprotnom, mislim da je ovo još jedan primer zbog kojeg ćemo zažaliti, jer postavljamo prilično nizak prag- rekao je.

Džimi Gurule, bivši federalni tužilac i bivši pomoćnik američkog ministra pravde koga je imenovao predsednik Džordž V. Buš, rekao je da je nova optužnica „sramota za američki krivičnopravni sistem“. U sredu, na pitanje da li će slučaj dovesti do osude, vršilac dužnosti ministra pravde SAD Tod Blanš rekao je novinarima da se slučaj istražuje „već proteklu godinu“.

-Ako postoji tužilac u ovoj zemlji koji govori o tome šta će porota uraditi, onda ne poštuje svoju zakletvu- rekao je.

-Ljudi treba da budu veoma oprezni kada prete životu predsednika Trampa, jer je to krivično delo. Tačka- rekao je.

U svom drugom mandatu, predsednik Tramp je javno nagovestio da bi zvaničnici ministarstva pravde trebalo da istraže njegove političke protivnike.

Komi je otpušten od strane Trampa tokom njegovog prvog mandata, nakon što je bivši direktor FBI pokrenuo istragu o ruskom mešanju u predsedničke izbore u SAD 2016. godine. Od tada, Tramp je više puta pozivao na njegovo krivično gonjenje – optužbe iz utorka su drugi pokušaj administracije da to učini. Prvi put je optužen od strane federalne velike porote krajem septembra, pod optužbama da je lagao Kongres tokom svedočenja i ometao kongresni postupak. Komi se izjasnio da nije kriv u oktobru, pre nego što je slučaj odbačen u novembru.

Sudija američkog okružnog suda Kameron Kari odbacio je optužnicu zbog „nevažećeg“ imenovanja tužiteljke Lindzi Haligan za američkog tužioca. Haligan, tužiteljka u istočnom delu Virdžinije koja je obezbedila podizanje optužnica, nije bila ovlašćena da predstavi optužbe velikoj poroti, rekao je sudija.



Pravosuđe u SAD radi, za razliku od srpskog koje je oteto i odnarođeno

Da institucije u SAD rade svoj posao odgovorno i profesionalno možemo videti u ovom slučaju. U Srbiji, međutim, to nije slučaj. Dobro je poznato da radikalni levičari, ANTIFA i USAID i dalje vuku konce u našim sudovima i tužilaštvima.

Pretnje smrću predsedniku Vučiću – svakodnevica bez odgovora tužilaštva

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću svakodnevno se preti smrću na društvenim mrežama, ali i u tajkunskim medijima. Za to nikada niko nije odgovarao. Kao da je poziv na ubistvo potpuno opravdan – tužilaštvo ne reaguje.

Pretnje upućuju i političari, takozvani novinari i predstavnici raznih spolja finansiranih NVO – svi prolaze nekažnjeno.

Dok u Sjedinjenim Američkim Državama i sporne poruke dobijaju institucionalni odgovor, u Srbiji čak i najteži oblici pretnji prolaze bez posledica.

Ukoliko se takva praksa nastavi, poverenje građana u pravosuđe nastaviće da se urušava, a pitanje odgovornosti ostaće bez odgovora.

nsuzivo.rs