Zmije prate mirise koji im ukazuju na hranu, vodu ili čak partnera, pa ako u vašem okruženju postoje „pravi signali“, vrlo lako mogu postati česti gosti.

Za razliku od ljudi, zmije imaju razvijen poseban organ kojim „analiziraju“ mirise iz okoline. Zahvaljujući tome, mogu da detektuju tragove koji im pomažu da pronađu plen ili druga skrovišta.

Mirisi koji najviše privlače zmije

Jedan od glavnih razloga zbog kojih zmije dolaze blizu kuće jesu ptice i njihovi tragovi. Ako imate hranilice ili gnezda u dvorištu, miris ptičjeg izmeta i jaja može privući zmije koje love ptiće. Dodatni problem je prosuto seme koje privlači glodare – a oni su još veći mamac.

Glodari poput miševa i pacova predstavljaju omiljenu hranu zmija. Čak i ako ih ne primećujete, njihov miris može ostati u prostoru i privući ove predatore.

Ako imate vodu u dvorištu, ribnjak ili vlagu, to takođe može biti razlog. Žabe, krastače i ribe privlače zmije koje se hrane vodozemcima, pa takva mesta postaju idealna za njihov dolazak.

Poseban faktor su i feromoni drugih zmija. Tokom sezone parenja, zmije mogu pratiti hemijske tragove i dolaziti na mesta gde su već bile druge jedinke.

Da li je to opasno?

Ako se ovi mirisi zadrže u vašem dvorištu, zmije mogu početi da dolaze sve češće, pa čak i da se zadrže. Dovoljan je mali „signal“ da prostor prepoznaju kao pogodan za život.

Zato je važno da uklonite potencijalne izvore hrane i održavate dvorište urednim. Manje mirisa znači i manja šansa da će zmije uopšte prići vašem domu.