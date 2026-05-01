Američka Centralna komanda predstavila je predsedniku Donaldu Trampu opcije za mogući konačni udar na Iran.

To uključuje kratak i snažan talas napada hipersoničnim oružjem ukoliko Vašington odluči da nastavi borbene operacije, objavio je Foks njuz.

Plan je Trampu predstavio admiral Bred Kuper, komandant američke Centralne komande, tokom brifinga u Situacionoj sobi Bele kuće, gde su razmatrani mogući scenariji za nastavak pritiska na Teheran.

Prema navodima Foks njuza, američki vojni vrh kao potencijalne mete razmatra preostale vojne kapacitete Irana, komandnu strukturu i ključnu infrastrukturu. U fokusu je scenario koji bi trebalo da bude brz, snažan i usmeren na slabljenje mogućnosti Teherana da nastavi vojne operacije u regionu.

Pentagon razmatra novo oružje

Pentagon istovremeno razmatra raspoređivanje naprednih oružanih sistema na Bliskom istoku, među kojima je i novi hipersonični projektil poznat kao „Dark igl“.

Reč je o sistemu koji, prema izveštaju, može da pogađa ciljeve na udaljenosti od oko 2.700 kilometara, što bi mu omogućilo da dejstvuje po preostalim iranskim lanserima balističkih raketa i drugim strateškim vojnim ciljevima.

U izveštaju se navodi i da bombarderi B-1B „Lanser“ pojačavaju prisustvo u regionu. Ti avioni mogu da nose veliki borbeni teret, uključujući i hipersonično naoružanje, zbog čega se njihovo premeštanje tumači kao signal da Vašington zadržava opciju nove vojne eskalacije.

Američki vojni planovi dolaze u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Teherana i dalje na ivici novog sukoba, uprkos ranije proglašenom primirju i pokušajima posredovanja.