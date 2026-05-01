Prava drama odigrala se na Košutnjaku u Beogradu tokom proslave Prvog maja.

Kako se saznaje, deca su tokom igre pronašla ranac i donela ga roditeljima. Porodica je pokušavala da pronađe osobu kojoj pripada ranac, kako bi ga vratili. Kako nisu uspeli da pronađu vlasnika, ranac su poneli kući.

Tek kod kuće otvorili su ranac u nadi da će možda da pronađu neki dokumet ili bilo šta drugo što bi ih dovelo do vlasnika ranca, a onda je usledio šok - u rancu je bio pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i municijom, kao i droga!

Porodica je, uspaničena, odmah pozvala policiju, koja je došla i preuzela ranac.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Alo/Telegraf

