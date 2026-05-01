Mesec počinjemo snažno, sa Punim Mesecom u znaku Škorpija. Ovo nije energija za površne razgovore niti za „videćemo“ odnose.

Sve što je bilo potisnuto, prećutano ili gurnuto pod tepih sada izlazi na sto – jasno i bez kompromisa. Kako je Sunce u znaku Bika, a Mesec u Škorpiji, imamo sudar stabilnosti i strasti. Ovo direktno pogađa muško-ženske odnose, ali na dubljem nivou nego prošlog meseca – sada se ne pita „da li mi se sviđa“, već „da li ima težinu i smisao“. Venera u znaku Blizanci donosi lakoću, komunikaciju i igru. Flert je brz, zanimljiv i često bez obaveza – više opcija, više poruka, više „šta ako“.

S druge strane, Mars u znaku Ovan do 20. maja daje direktnost i potrebu za osvajanjem. Muška energija je fokusirana, nestrpljiva i spremna da ide pravo ka cilju.Kombinacija? Jedni igraju šah, drugi već trče maraton. Mlad Mesec 17. maja u Biku donosi potpuno drugačiji ton.

Za razliku od prethodnih meseci, nema naglih obrta – sada se stvari grade postepeno i stabilno. Ulaskom Sunca u znak Blizanaca. 22. maja, atmosfera se ubrzava. Tu je i Merkur u svom znaku, pa komunikacija, ideje i kontakti dolaze u talasima. Uz Uran koji je ponovo u Blizancima i tu ostaje narednih sedam godina, mozak radi punom brzinom. Ideje koje dobijete tih dana nisu slučajne – zapisujte ih. Mali dodatak realnosti: pazite u saobraćaju, jer brzina misli lako pređe i na pokrete.

OVAN

Posao: Imaš nalet energije i želiš brze rezultate, ali tempo drugih ljudi može da te uspori. Dobijaš priliku da pokažeš inicijativu i da preuzmeš vođstvo. Kraj meseca donosi važan razgovor ili odluku.

Ljubav: Privlačnost je jaka i direktna, ali i pomalo impulsivna. Ako nisi u vezi, ulaziš u zanimljive kontakte bez mnogo razmišljanja. U vezi dolazi do iskrenih, ali napetih razgovora.

Zdravlje: Energija je visoka, ali telo traži više odmora nego što misliš. Mogući su problemi zbog stresa i brzine. Pronađi balans između aktivnosti i opuštanja.

BIK

Posao: Novi početak vezan za novac ili posao dolazi sredinom meseca. Imaš šansu da stabilizuješ finansije kroz pametne odluke. Strpljenje ti donosi najviše koristi.

Ljubav: Emocije su duboke i tražiš sigurnost više nego inače. Partner može da pokaže jaču strast ili ljubomoru. Slobodni ulaze u odnos koji deluje sudbinski.

Zdravlje: Fokus na telu i rutini donosi poboljšanje. Obrati pažnju na ishranu i energiju. Stabilnost dolazi kroz male, svakodnevne navike.

BLIZANCI

Posao: Ideje dolaze brzo i lako, ali treba ih zapisati i organizovati. Komunikacija sa drugima otvara nova vrata. Kraj meseca donosi preokret ili važnu informaciju.

Ljubav: Flert je na maksimumu i uživaš u pažnji. Slobodni imaju više opcija nego što mogu da isprate. U vezi dolazi do razgovora koji menja dinamiku odnosa.

Zdravlje: Nervni sistem je osetljiv zbog previše informacija. Potrebno je više odmora i tišine. Kretanje i šetnje ti prijaju.

RAK

Posao: Fokus ide na dugoročne planove i sigurnost. Moguće su promene koje na početku deluju nesigurno, ali vode ka boljem. Kraj meseca donosi podršku od važnih ljudi.

Ljubav: Emocije su jake i tražiš dublju povezanost. Partner može da bude promenljiv, što te zbunjuje. Slobodni razmišljaju o prošlim odnosima.

Zdravlje: Potrebno je više brige o sebi i odmora. Emocije utiču na telo više nego inače. Voda i opuštanje donose balans.

LAV

Posao: Dobijaš priliku da se istakneš i pokažeš svoje sposobnosti. Mogući su novi kontakti koji vode ka napretku. Kraj meseca donosi priznanje ili rezultat truda.

Ljubav: Privlačiš pažnju gde god se pojaviš. Slobodni ulaze u zanimljive i strastvene situacije. U vezi dolazi do jačanja emocija.

Zdravlje: Energija je dobra, ali nemoj da preteruješ. Potrebno je više odmora između obaveza. Fizička aktivnost ti prija.

DEVICA

Posao: Detalji su ključ uspeha ovog meseca. Imaš priliku da popraviš nešto što ranije nije funkcionisalo. Kraj meseca donosi jasniju sliku o pravcu.

Ljubav: Analiziraš više nego što osećaš. Partner može da traži više spontanosti. Slobodni ulaze u komunikaciju koja se polako razvija.

Zdravlje: Obrati pažnju na stres i umor. Telo traži rutinu i red. Manje razmišljanja, više odmora.

VAGA

Posao: Saradnja sa drugima donosi rezultate. Moguće su nove prilike kroz kontakte. Kraj meseca donosi odluku koja menja smer.

Ljubav: Odnosi su u fokusu i traže balans. Partner može da bude intenzivniji nego inače. Slobodni ulaze u zanimljive, ali nejasne priče.

Zdravlje: Potrebno je više ravnoteže i odmora. Stres može da utiče na energiju. Pronađi vreme za sebe.

ŠKORPIJA

Posao: Promene su neizbežne i traže tvoju prilagodljivost. Imaš priliku da zatvoriš jedno poglavlje i otvoriš novo. Na kraju meseca biće potrebno da doneseš važne odluke.

Ljubav: Emocije su intenzivne i teško ih kontrolišeš. Partner može da reaguje burno. Slobodni ulaze u duboke i komplikovane odnose.

Zdravlje: Energija varira i zavisi od raspoloženja. Potrebno je više odmora i unutrašnjeg mira. Intuicija ti govori šta ti treba.

STRELAC

Posao: Fokus je na obavezama i svakodnevnim zadacima. Moguće su nove prilike kroz rad i trud. Kraj meseca donosi olakšanje.

Ljubav: Partner može da traži više pažnje. Slobodni ulaze u odnos koji počinje spontano. Komunikacija igra ključnu ulogu.

Zdravlje: Potrebno je više discipline. Obrati pažnju na energiju i umor. Aktivnost ti pomaže da se osećaš bolje.

JARAC

Posao: Kreativnost i ideje dolaze u prvi plan. Imaš priliku da pokažeš drugačiji pristup radu. Biće konkretnih rezultata na kraju meseca.

Ljubav: Emocije se bude i izlaziš iz rutine. Partner može da pokaže više nežnosti. Slobodni ulaze u zanimljive priče.

Zdravlje: Energija je stabilna. Potrebno je da se održava balans između rada i odmora. Manje opterećenja, više uživanja.

VODOLIJA

Posao: Fokus ide na dom i privatne planove. Moguće su promene u okruženju ili radu od kuće. Nova ideja pojaviće se krajem meseca.

Ljubav: Emocije su promenljive i traže slobodu. Partner može da bude zbunjen tvojim ponašanjem. Slobodni ulaze u neobične kontakte.

Zdravlje: Potrebno je više stabilnosti i odmora. Psihički umor je naglašen. Pronađi način da se opustiš.

RIBE

Posao: Komunikacija i kontakti donose prilike. Mogući su kraći putevi ili novi dogovori. Kraj meseca donosi važne informacije.

Ljubav: Emocije su nežne, ali i promenljive. Partner može da bude neodlučan. Slobodni ulaze u priče koje počinju kroz razgovor.

Zdravlje: Potrebno je više mira i tišine. Osetljivost je pojačana. Vreme za sebe donosi balans.

Aleksandra Kelebuda (@smajli92)