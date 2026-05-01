Iako hoteli imaju određene mere bezbednosti, dodatna zaštita nikada nije na odmet. Dobra vest je da postoji jednostavan trik sa peškirom koji može značajno povećati sigurnost.

Kada stignete u hotelsku sobu, retko razmišljate o bezbednosti vrata. Međutim, upravo tu može nastati problem. Iskusni provalnici ponekad koriste tanke i dugačke predmete koje provuku između vrata i rama kako bi spustili kvaku sa unutrašnje strane.

Tu na scenu stupa jednostavno rešenje – peškir na kvaki vrata. Ako okačite peškir tako da prekrije kvaku ili oteža njen pomeraj, ova metoda provale postaje mnogo teža, pa čak i neizvodljiva.

Ovaj trik je posebno koristan tokom noći ili kada niste u sobi, jer može obeshrabriti pokušaje neovlašćenog ulaska.

Postoji i dodatna mera opreza koju neki putnici koriste – postavljanje čaše na kvaku ili uz vrata. U slučaju da neko pokuša da uđe, čaša će pasti i napraviti buku koja može da vas probudi i upozori.

Ipak, stručnjaci ističu da je trik sa peškirom praktičniji i efikasniji, jer ne samo da upozorava, već može i da spreči pokušaj provale.

Na kraju, male navike mogu napraviti veliku razliku. Ako želite miran san i bezbrižan boravak, dovoljno je da primenite ovaj jednostavan savet i dodatno zaštitite svoju hotelsku sobu.