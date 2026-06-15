Snažno nevreme uz pljusak, jak vetar i grad pogodili su danas Sarajevo, donoseći naglo zahlađenje i kišu koja je izazvala saobraćajni kolaps.

Kako prenosi Radio Sarajevo, usled obilne kiše, centralne ulice i one na Baščaršiji bile su potpuno pod vodom.

Voda se spuštala od Sebilja i pretila lokalnim radnjama dok su se radnici trudili da je zaustave kako ne bi ušla u prostorije.

Snažni udari vetra otežavali su kretanje pešacima i učesnicima u saobraćaju, a obilna kiša je za kratko vreme potopila i pešačke zone.

Vozači su se suočavali s otežanim uslovima vožnje, dok su pešaci pokušavali da pronađu zaklon od nevremena. Na pojedinim lokacijama vetar je nosio lakše predmete, a grane drveća savijale su se pod njegovom snagom.