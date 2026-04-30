Digla se ozbiljna prašina poslednja dva dana na društvenim mrežama, nakon što se pojavilo navodno pismo sina akademika Nikole Hajdina u kom od redakcije N1 traži da koriguje informaciju da je novinarka N1 i perjanica blokaderske liste Žaklina Tatalović unuka slavnog inženjera ili da novinarka objasni u kakvoj je rodbinskoj vezi sa njim, što je godinama unazad tvrdila.

Pored toga, na društvenoj mreži Iks pojavio se njen odgovor na jednu objavu gde je Žaklina na naslovnu stranu nedeljnika "Vreme" s intervjuom ovog čuvenog arhitekte, napisala u kakvim je srodničkim vezama sa njim.

-Pamet sam povukla na babinog brata, deda Nikolu - pohvalila se Žaklina na Iksu pre nekoliko godina.

Ipak, u njegovoj zvaničnoj biografiji piše da nema sestru.

- Rođen je 1923. u Vrbovskom u Gorskom Kotaru i dobro poznaje svoje korene: izgleda da zna svaki zaseok i svaku porodicu, etimologiju imena. Hajdini potiču iz sela Hajdine. Novi predsednik SANU je u Gorskom Kotaru, uz majku Božicu, oca Manojla i brata Georgija, proveo srećno detinjstvo... - piše u biografiji koja je objvaljena u nedeljniku "Vreme" kada je Nikola Hajdin došao na čelo SANU.

Dakle, ovo je sledeći problem - sad nema ni babe.