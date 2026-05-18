Posetioci i zaposleni u Beloj kući doživeli su pravi šok kada je ogroman roj pčela preplavio Severni travnjak, mesto gde se obično dočekuju strani državnici i održavaju svečani događaji.

Zbog roja pčela na kratko je prekinut rad novinarskih ekipa, dok su pojedini zaposleni panično potrčali ka Zapadnom krilu Bele kuće kako bi se sklonili na sigurno.

Pometnja je trajala oko dvadesetak minuta, nakon čega su se pčele smestile na obližnje drvo unutar kompleksa.

Kasnije se ispostavilo da su pčele stigle iz samog pčelinjaka Bele kuće. Stručnjaci objašnjavaju da je rojenje potpuno prirodan proces tokom kojeg deo kolonije napušta košnicu u potrazi za novim mestom za život, prenosi RTS.

Incident se dogodio samo nekoliko nedelja nakon što je Melanija Tramp otkrila da je broj košnica u Beloj kući povećan sa dve na četiri.

Nove košnice napravljene su kao male replike Bele kuće, a nedavno su ih tokom zvanične posete Americi obišli britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila.

Pčele iz Bele kuće oprašuju bašte i godišnje proizvedu više od 100 kilograma meda, koji se koristi u kuhinji, ali i kao diplomatski poklon stranim zvaničnicima.

Pčelarstvo u Beloj kući postoji već godinama, a program je značajno proširen tokom mandata Baraka Obame, uz podršku Mišel Obame, koja je često govorila o važnosti pčela za ekosistem.