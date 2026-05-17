Rat u Ukrajini neće se završiti brzo, a evropski političari greše ako i dalje veruju da će Rusija biti iscrpljena i naterana na poraz sadašnjom zapadnom strategijom, poručio je slovački premijer Robert Fico.

Govoreći pred studentima, Fico je rekao da ne želi da prodaje lažna obećanja o skorom miru, jer, kako je naveo, niko danas ne može ozbiljno da kaže kada će se sukob završiti.

- Mislim da će ovaj rat trajati još prilično dugo - rekao je Fico.

Slovački premijer je dodao da je razgovarao i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali da su njihove slike rata potpuno različite.

- Ne mogu da pretpostavim kada će se rat u Ukrajini završiti. Možete me to pitati hiljadu puta — ne mogu da predvidim. Razgovarao sam sa ruskim predsednikom Putinom, a zatim i sa Zelenskim. Svako od njih ima svoju verziju onoga što se dešava - istakao je Fico.

Fico: Strategija slabljenja Rusije ne daje rezultat

Fico je ponovio stav koji već duže vreme izaziva oštre reakcije u delu Evropske unije — da zapadni plan iscrpljivanja Rusije kroz rat u Ukrajini nije doneo rezultat koji su očekivali njegovi zagovornici.

Prema njegovim rečima, u Evropi i dalje postoje političari koji veruju da je dovoljno nastaviti istim putem, slati oružje, uvoditi sankcije i čekati da Moskva popusti. Fico, međutim, smatra da je to opasna iluzija.

On je ocenio da se rat pretvorio u dugotrajan sukob bez jasnog izlaza, dok se cena takve politike sve više oseća i u Evropi. Slovački premijer ne tvrdi da zna rešenje za jedan od najtežih sukoba u Evropi posle Drugog svetskog rata, ali insistira da politika zasnovana samo na pritisku i produžavanju rata ne vodi miru.

Za Fica je posebno važno to što, kako kaže, svaka strana ima sopstveno objašnjenje rata i sopstvene uslove za njegov završetak. Upravo zato ne veruje u jednostavne prognoze i brza obećanja.

Slovačka neće da prati tuđu politiku bez pitanja

Slovački premijer poručio je da njegova vlada neće odustati od suverene spoljne politike, čak i kada se taj stav ne uklapa u dominantnu liniju Brisela.

- Slovačka vodi suverenu spoljnu politiku, orijentisanu ka sve četiri strane sveta - rekao je Fico.

On je dodao da je mir najveća vrednost i da Slovačka želi da učini sve kako bi se sprečilo dalje širenje rata u Evropi.

Tom porukom Fico je još jednom pokušao da se predstavi kao lider koji ne prihvata automatski odluke većih evropskih sila. Njegov stav je da Slovačka mora da razgovara sa svima, da čuva sopstvene interese i da ne dozvoli da bude uvučena u politiku koja, po njegovom mišljenju, produžava rat umesto da ga zaustavi.

Za deo evropskih lidera takav pristup zvuči kao popuštanje Moskvi. Za Fica, međutim, to je realpolitika: rat traje, Rusija nije slomljena, Ukrajina ne odustaje, a Evropa sve dublje ulazi u sukob čiji se kraj ne vidi.

Zato je njegova poruka studentima bila direktna i bez ulepšavanja — mir nije blizu, a Evropa će morati da se suoči sa činjenicom da dosadašnji pristup nije doneo prelom na koji su mnogi računali.