Nakon ljubavnog brodoloma koji je doživela ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića, Jelena Vučković sreću je pronašla kraj novog partnera! Iako se povukla u medijsku ilegalu, večeras smo imali prilike da je vidimo na promociji Vivo benda, kada nam je otkrila detalje razvoda nakon dugih 13 godina ne tako skladnog braka.

- Razvela sam se skoro i izašla iz jedne toksične veze. Ljubav je nešto što treba da bude prelepo, a ne da boli, sada vidim da tu nije bilo ljubavi, sada sam presrećna. Da se razumemo, nije fizički bolelo, već psihički. Majka je davala savete, ali mi ko sluša roditelje u nekim godinama, mislimo da smo najpametniji. Na početku je rekla za njega svašta, bila je u pravu. Novog partnera obožavaju, on je borac, slažemo se. Mislim da smo se sreli u sličnim godinama, i mislim da je to najlepše. On je ugostitelj ima svoje lokale kafići. Sada po prvi put verujem u pravu ljubav, sada vidim da je ljubav nešto lepo. Trebalo mi je 13 godina da shvatim da je veza bila toksička. Ostajali smo zbog posla, zbog finansija, desila se prevara dugi niz godina iza mojih leđa, međutim, ja sam to ostavila iza sebe. Prevaru ne praštam. Potražila sam pomoć stručnjaka i lepše se osećam, postoje ljudi koji mogu da vam pomognu da prebrodite sve - bila je iskrena Jelena Vučković, a zatim je otkrila u kakvim je odnosima danas sa majkom Gocom sa kojom jedno vreme nije razgovarala:

- Sada smo u nikad boljim odnosima, dobro su neki ljudi odigrali lažne uloge i mešali se u moj i Gocin odnos, tu ne mislim samo na bivšeg partnera kome je sve smetalomislim da bivšeg partnera kome je sve smetalo. Zahvalna sam Bogu što sam sa tim čovekom završila, to nije bila ljubav - zaključila je pevačica za Alo koja je najavila veliki povratak na scenu.