Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su komercijalni brodovi, od kojih mnogi sa naftnim tovarima, počeli da prolaze kroz Ormuski moreuz, nakon što su prethodno Sjedinjene Američke Države i Iran postigle sporazum koji uključuje otvaranje moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana.

"Brodovi se kreću južnim 'autoputem', koji je potpuno bezbedan, siguran i besprekoran. Ima i drugih područja za plovidbe, takođe", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Pozivajući se na neimenovani iranski izvor upoznat sa detaljima pregovora Vašingtona i Teherana, agencija Fars je prenela da deo sporazuma predviđa da će Iran dozvoliti brodovima da prolaze kroz Ormuski moreuz besplatno "samo tokom 60 dana", što znači da su SAD prihvatile princip uvođenja carina, osiguravajći samo 60-dnevno izuzeće za Iran.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom "na kraju obezbediti da prolaz kroz Ormuski moreuz bude trajno besplatan".

Tramp je u telefonskom intervjuu za Njujork tajms istakao ponovno otvaranje tog vitalnog plovnog puta kao ključno dostignuće sporazuma.