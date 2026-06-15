Nove članice Evropske unije mogle bi da izgube pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim oblastima na više i od 15 godina nakon prijema u članstvo na osnovu novih "zaštitnih" klauzula koje bi bile uključene u pristupne ugovore svake zemlje pojedinačno, izjavila je danas evropska komesarka za proširenje Marta Kos, u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično započinju pregovore o članstvu u EU.

"Ovo će biti nova generacija pristupnih ugovora, u smislu da ćemo imati nove zaštitne mehanizme", rekla je Kos, preneo je Euraktiv.

Navela je da će cilj novih klauzula biti da se obezbedi da nove članice poštuju evropska pravila i pet, deset ili petnaest godina nakon pristupanja Uniji. Kos je istakla da nove odredbe ne znače uvođenje drugorazrednog ili pridruženog statusa za buduće članice.

"Punopravno članstvo biće moguće tek kada države ispune sve uslove. Ne postoji polovično ili četvrtina članstva. Postoji samo punopravno članstvo", rekla je evropska komesarka za proširenje.

Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg prošle sedmice zatražili su uvođenje novih zaštitnih klauzula kako bi se osiguralo da buduće članice ne mogu da "ugroze sposobnost Evropske unije da deluje".

Kos je, piše Euraktiv, najavom ovih klauzula tako podržale predloge koje zagovaraju Francuska i Nemačka, i još nekoliko država članica, da se budućim članicama ograniči mogućnost odlučivanja o budžetskim, bezbednosnim i spoljnopolitičkim pitanjima.

Pokretanje nove faze formalnih pregovora o članstvu dolazi u trenutku kada sve veći broj vlada država članica zahteva dodatne zaštitne mehanizme za slučaj da nove članice nakon prijema odustanu od reformi u oblasti demokratije, vladavine prava ili slobode medija.