Predstavnici kompanije Antropik sastali su se danas sa zvaničnicima američkog Ministarstva trgovine kako bi pokušali da reše spor nastao nakon odluke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da stranim državljanima ograniči pristup najnaprednijim modelima veštačke inteligencije (AI) te kompanije.

Američke vlasti naložile su prošle sedmice da se pristup modelima Fable 5 i Mythos 5 obustavi za sve strane državljane zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, preneo je Rojters.

Kompanija je potom saopštila da je, u clilju poštovanja naloga, privremeno onemogućila pristup tim modelima svim korisnicima širom sveta.

Prema navodima američkih zvaničnika, postoji bojazan da bi zaštitni mehanizmi ugrađeni u model Fable 5 mogli da budu zaobiđeni, što bi omogućilo identifikaciju softverskih ranjivosti.

Anthropik odbacuje te tvrdnje i navodi da je reč o ograničenim bezbednosnim nedostacima koji nisu značajno drugačiji od onih prisutnih kod drugih naprednih AI sistema.

Razgovori između kompanije i američke administracije vode se svakodnevno od uvođenja mera, a za sada nije poznato da li je na današnjem sastanku postignut napredak ka njihovom ukidanju.

U međuvremenu, više od 50 američkih stručnjaka za sajber bezbednost pozvalo je administraciju da preispita odluku, upozoravajući da bi restrikcije mogle da oslabe sposobnost američkih kompanija da odgovore na rastuću konkurenciju u oblasti veštačke inteligencije.