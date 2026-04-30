- Koji će se se rat prvi završiti? Ne znam, možda će vremenski okvir biti isti - rekao je Tramp.

On je dodao da "misli da je Ukrajina, vojno, poražena", očigledno misleći na Iran s obzirom na to da je usledila njegova izjava da je "svaki brod trenutno pod vodom", što se, prema njegovim ranijim navodima, odnosi na Iran.

Inače, u poslednje vreme, sve je više analiza u kojim se navodi da postoje brojni znaci da će se dva rata završiti istovremeno.

Kineski profesor Đijang Sjuen tvrdi da je to realan scenario su američka i ruska ekonomija potpuno neprikladne za dugotrajni rat, a ukrajinska ekonomija i vlada nisu sposobne da prežive duže od nekoliko nedelja bez podrške SAD.

"Rusija dobija prozor mogućnosti. A u geopolitici, prozor je sve što vam je potrebno. Samo treba da sačekate da Vašington pruži ruku tamo gde ne mora da ide", naveo je Đijang.

