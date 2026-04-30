Supruga španskog premijera Pedra Sančeza, Begonja Gomez, podnela je krivičnu prijavu protiv krajnje desničarskog aktiviste i influensera Vita Kvilesa zbog navodnog napada u jednom kafiću u Madridu, gde joj je prišao i suočio je sa pitanjima o korupcionaškoj aferi.

Na video-snimku objavljenom na internetu vidi se kako Kviles prilazi Begonji Gomez u kafiću, a zatim je prati na ulici pokušavajući da joj postavi pitanja, dok su ga dve žene sprečavale da joj se približi, nakon čega je ona ušla u taksi, prenosi Rojters.

Protiv Gomez se vodi istraga zbog sumnji da je iskoristila svoj položaj kako bi obezbedila poslovne ugovore, što ona negira. Španski tužilac je ovog meseca zatražio od istražnog sudije da zatvori slučaj, koji su pokrenule krajnje desničarske grupe.

Kviles nije odmah odgovorio na zahtev da pruži komentar putem platforme X, gde je objavio sporni snimak.

Njegovo ponašanje izazvalo je oštre osude kako članova socijalističke vlade, tako i opozicione Narodne partije. Međutim, portparolka Narodne parije Ester Munjoz ocenila je da je Kviles "takođe žrtva", zbog postupaka žena koje su ga sprečavale da priđe Gomez, dodajući da "razume da postoje novinari koji žele da postavljaju pitanja".

Slučaj protiv Gomez deo je niza korupcionaških afera koje pogađaju Sančeza, navodi agencija.

Ove sedmice svedoci daju iskaze na suđenju bivšem ministru saobraćaja, dok je svedok Viktor Aldama izjavio pred sudom da je Sančez bio upoznat sa isplatama mita njegovoj Socijalističkoj partiji (PSOE).

Portparol PSOE odbacio je ove tvrdnje kao lažne i najavio da će zbog, kako je naveo, klevetničkih izjava pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom.