Američki sekretar za energetiku Kris Rajt, koji učestvuje na samitu Inicijative tri mora, osvrnuo se na geopolitičku situaciju i sukob na Bliskom istoku i rekao da Iran ima rakete kojima može da pogodi Dubrovnik.

- Iran je bio dve, tri nedelje udaljen od nivoa uranijuma potrebnog za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju sa deset nuklearnih bojevih glava. Oni već danas imaju rakete koje mogu da pogode Dubrovnik. Kako biste se osećali u ovoj zemlji kada znate da najveći svetski sponzor terorizma ima nuklearno oružje koje se može isporučiti direktno u vaš grad?- upita Rajt.

- SAD i predsednik Tramp su odlučili da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna pretnja regionu Bliskog istoka, svetskoj ekonomiji, Sjedinjenim Državama i svim našim saveznicima - rekao je on.

„Iran neće dobiti nuklearno oružje“

- Doneo je tešku odluku da zaustavi taj rizik. Možemo da zanemarimo taj rizik, danas je sve u redu. Kada imate rak, sve je u redu, dok ne počnete sa hemoterapijom, a onda više nije u redu, ali uništite rak koji bi vas ubio. To je ono što sada radimo - rekao je on. -

- Predsednik Tramp je imao hrabrosti da kaže da ćemo to zaustaviti. Nećemo dozvoliti da svet bude izložen tome. Da, bio je frustriran jer je zbog toga dobio mnogo kritika i pritisaka od naših evropskih saveznika, ne svih, naravno, već od mnogih. Mislim da je to potpuno opravdano - naglasio je on.

- I da, cenili bismo veću podršku i snažniju podršku u onome što radimo. Ne radimo to samo za Ameriku, mi to radimo za ceo svet. Proći ćemo kroz ovo. Iran neće dobiti nuklearno oružje. Stvari će se vratiti u normalu na Bliskom istoku, a mi ćemo biti u mnogo boljoj situaciji kao primer. To su samo prepreke na putu - zaključio je on.