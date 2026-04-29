Bivši direktor FBI Džejms Komi predao se nadležnim organima u saveznom sudu u Istočnom okrugu Virdžinije, nakon čega je formalno uhapšen pred prvo pojavljivanje pred sudom.

Ročište je trajalo manje od deset minuta, a protiv Komija su podignute optužbe za upućivanje pretnji predsedniku i njihovo prenošenje putem međudržavne komunikacije, prema sudskim dokumentima.

Komi je, međutim, negirao krivicu i u video-poruci objavljenoj na platformi Substack poručio da je „i dalje nevin“.

Optužnica je formalno podignuta u Istočnom okrugu Severne Karoline, dok se prvo ročište održava u sudnici u Aleksandriji u Virdžiniji, gde se očekuje da postupkom predsedava sudija Vilijam E. Ficpatrik.

Sve počelo od fotografije

Slučaj se zasniva na objavi koju je Komi podelio na društvenim mrežama u maju prošle godine. Na fotografiji su školjke na plaži bile raspoređene tako da formiraju brojeve „86 47“, uz opis:

- Zanimljiva formacija školjki tokom moje šetnje plažom – napisao je tada Komi.

Objava je brzo izazvala burne reakcije. Republikanski političari i zvaničnici administracije ocenili su da je reč o prikrivenoj pretnji predsedniku Donaldu Trampu. U američkom slengu, broj 86 može značiti „ukloniti“ ili „rešiti se nekoga“, dok se broj 47 odnosi na aktuelnog predsednika.

Dug sukob sa Trampom

Ovo nije prvi put da se Komi suočava sa optužbama pod administracijom Donalda Trampa. Još u septembru prošle godine protiv njega je pokrenut postupak zbog navodnog laganja Kongresu u vezi sa curenjem informacija u medije, ali je taj slučaj kasnije odbačen zbog proceduralnih razloga.

Komi je godinama u otvorenom sukobu sa Trampom, još od vremena kada je FBI istraživao veze između njegove predsedničke kampanje i Rusije. Nedugo nakon inauguracije, Tramp ga je smenio sa mesta direktora FBI-a.

Od tada, Komi je postao jedan od najglasnijih kritičara bivšeg predsednika, dok ga republikanci često označavaju kao političkog protivnika.