Narodna banka Srbije (NBS) objavila je da će zvanični srednji kurs dinara prema evru za 30. april 2026. godine iznositi 117,3952 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na prethodni dan. Kako navodi centralna banka, kurs ostaje praktično stabilan, bez većih oscilacija koje bi mogle značajno da utiču na građane i privredu.

Prema zvaničnim podacima NBS, dinar je u odnosu na evro ostao nepromenjen u poređenju sa situacijom od pre mesec dana. Na godišnjem nivou beleži blago slabljenje od 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Ove brojke ukazuju na relativnu stabilnost domaće valute, uprkos globalnim ekonomskim izazovima i kretanjima na međunarodnim tržištima.

Kako se kreće dinar prema dolaru

Kada je reč o američkom dolaru, indikativni kurs dinara danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,4408 dinara za dolar, objavila je Narodna banka Srbije.

Ipak, šira slika pokazuje drugačiji trend. U odnosu na pre mesec dana, dinar je jači za 1,5 odsto, dok je od početka godine ojačao za 2,6 odsto. Na godišnjem nivou beleži blagi pad od 0,5 odsto.

Ova kretanja ukazuju na uticaj globalnih faktora, pre svega promena kamatnih stopa i odnosa snaga između glavnih svetskih valuta, što direktno utiče i na domaće tržište.

Šta to znači za građane i privredu

Stabilan kurs dinara prema evru jedan je od ključnih faktora za očuvanje ekonomske sigurnosti, posebno kada je reč o kreditima, cenama uvozne robe i planiranju poslovanja.

Kako navode ekonomisti, čak i male promene kursa mogu imati efekat na duži rok, ali trenutni trend pokazuje da nema naglih oscilacija koje bi izazvale poremećaje na tržištu.

Za građane to znači da neće biti značajnijih promena u ratama kredita vezanih za evro, dok privreda može stabilnije da planira troškove i investicije.

U narednom periodu, kretanje kursa zavisiće od globalnih ekonomskih dešavanja, ali i monetarne politike Narodne banke Srbije, koja nastoji da očuva stabilnost finansijskog sistema.