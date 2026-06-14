Na marginama Međunarodnog pomorskog salona Fleet-2026 otvorena je tema koja bi mogla da donese neobičan obrt u dugogodišnjoj vojno-tehničkoj saradnji Moskve i Nju Delhija.

Reč je o raketnom sistemu koji je nastao zajedničkim radom dve države, a koji je tokom godina prerastao u jedan od najpoznatijih izvoznih proizvoda indijske odbrambene industrije.

Generalni direktor kompanije BraMos Aerospace Aleksandar Maksičev izjavio je da je preduzeće spremno da ispuni narudžbinu ukoliko ruska strana iskaže interesovanje za nabavku raketa. Prema njegovim rečima, moguće su isporuke i za Ratnu mornaricu Rusije i za kopnene snage.

„Spremni smo da realizujemo porudžbinu ukoliko bude zahteva sa ruske strane. To mogu biti rakete za mornaricu ili za kopnene snage“, rekao je Maksičev. Dodao je da kompanija raspolaže dovoljnim proizvodnim kapacitetima i da dobro razume potrebe ruske strane.

Takav razvoj događaja imao bi posebnu simboliku, pošto bi Rusija mogla da nabavi sistem koji je nastao uz njeno tehnološko učešće, ali se danas delom proizvodi u Indiji. Analitičari ocenjuju da bi to dodatno potvrdilo rastuću ulogu Nju Delhija u oblasti napredne vojne proizvodnje.

Raketa BraMos, nazvana po rekama Bramaputra i Moskva, smatra se jednom od najbržih nadzvučnih krstarećih raketa u operativnoj upotrebi. Sistem postoji u kopnenoj, vazdušnoj i pomorskoj verziji, a Indija ga je uvela u sastav svojih kopnenih, vazduhoplovnih i pomorskih snaga.

Prema dostupnim izveštajima, korišćen je i tokom kratkotrajnog sukoba između Indije i Pakistana u maju 2025. godine.

Kompanija BraMos Aerospace osnovana je 1995. godine kao zajedničko preduzeće indijske Organizacije za istraživanje i razvoj odbrane (DRDO) i ruskog konstruktorskog biroa NPO Mašinostrojenija, poznatog i po proizvodnji protivbrodske krstareće rakete Oniks.

Prvobitna verzija BraMosa imala je domet od oko 300 kilometara, ali je tokom godina više puta unapređivana kako bi dobila veći radijus dejstva.

Sistem je trenutno uveden u naoružanje dva puka indijske vojske i osam ratnih brodova indijske mornarice. Vazdušna verzija uspešno je testirana sa višenamenskog aviona Suhoj Su-30MKI još u novembru 2017. godine, dok se razvoj novih varijanti nastavlja.

Raketa može da bude lansirana sa brodova, podmornica, aviona i kopnenih vozila protiv različitih vrsta ciljeva.

Filipini su postali prvi strani kupac BraMosa kada su 2022. godine potpisali ugovor vredan 375 miliona dolara za tri baterije verzije dometa 300 kilometara. Prva isporuka realizovana je u aprilu 2024, a druga u aprilu 2025. godine.

Indija je u junu 2026. potvrdila i sporazum sa Vijetnamom. Sekretar za odbranu Radžeš Kumar Sing izjavio je na bezbednosnom forumu Shangri-La Dialogue u Singapuru da su pregovori sa Vijetnamom i Indonezijom bili u završnoj fazi, uz napomenu da je sporazum sa Vijetnamom već potpisan.

Istovremeno, visoki indijski zvaničnici naveli su da su razgovori sa Indonezijom takođe pri kraju, dok je prema ranijim informacijama dogovor sa Džakartom zaključen još u martu 2026. godine.

Maksičev je nagovestio da bi naredna etapa razvoja mogla da obuhvati zajednički rad na novom sistemu zasnovanom na ruskoj hipersoničnoj raketi Cirkon. Paralelno s tim, Rusija i Indija nastavljaju modernizaciju postojećih raketa BraMos i razvoj hipersoničnih tehnologija.

Finansijski rezultati kompanije pokazuju snažan rast. BraMos Aerospace ostvario je rekordne prihode tokom fiskalne 2025/26. godine. Prema podacima DRDO-a, prihod za period zaključno sa 31. martom dostigao je 548,24 miliona dolara, što predstavlja rast od 48,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Moguća nabavka BraMosa od strane Rusije dodatno bi osnažila vojno-industrijsku saradnju dve zemlje uprkos zapadnim sankcijama uvedenim Moskvi.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nedavno je odnose dve države opisao kao „nemoguće za uništiti“, dok je još Vladimir Putin tokom posete Indiji 2000. godine ukazivao na podudaranje geopolitičkih interesa Moskve i Nju Delhija.

Za Indiju bi eventualna ruska porudžbina predstavljala i značajan podsticaj programu „Make in India“, čiji je cilj jačanje domaće proizvodnje naoružanja.

BraMos je već postao vodeći izvozni proizvod indijske odbrambene industrije, a mogućnost da se rakete isporučuju Rusiji, jednom od prvobitnih tehnoloških partnera projekta, mnogi vide kao važnu prekretnicu u razvoju indijskog vojnog sektora.