U subotu 13. juna demonstracije su zabeležene u Brajtonu, Liverpulu, Šefildu i Glazgovu, gde su se suprotstavile grupe protivnika imigracije i antirasistički aktivisti. Policija je u više navrata intervenisala i uhapsila više osoba.

U Brajtonu je grupa „South East Patriots“ okupila oko 300 demonstranata pod parolom „Stop the Boats“, tražeći strožu kontrolu granica i deportacije. Oni su se suočili sa oko 4.000 kontrademonstranata iz pokreta „Carnival Against Fascism“ i „Stand Up to Racism“, koji su im blokirali marš kroz centar grada. Došlo je do manjih sukoba, hapšenja i situacije u kojoj su demonstranti potražili zaklon u jednom pabu.

U Šefildu je grupa „Raise the Colours“ organizovala marš prema hotelu u kojem su smešteni tražioci azila. Policija je uhapsila šestoro ljudi zbog narušavanja javnog reda i napada, a snimci pokazuju napete situacije prilikom hapšenja.

Slični sukobi i napetosti prijavljeni su i u Liverpulu i Glazgovu, gde su se takođe okupile suprotstavljene strane. Protesti su deo šireg talasa nezadovoljstva zbog visokog broja ilegalnih prelazaka Kanala, korišćenja hotela za smeštaj migranata i opšte imigracione politike.

Ovi događaji odražavaju duboke podele u britanskom društvu oko pitanja imigracije, pri čemu se sukobi između demonstranata i kontrademonstranata ponavljaju već duže vreme. Policija je saopštila da preduzimaju mere kako bi sprečila veće incidente i održala javni red.

Sputnjik