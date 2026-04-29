Kralj Čarls je uzvratio duhovitom primedbom, osvrnuvši se na izmene u Istočnom krilu Bele kuće nakon, kako je istakao, Trampove posete zamku Vindzor, kao i na istorijski događaj iz 1814. godine kada su britanske snage zapalile Belu kuću, nazvavši to pokušajem "renoviranja".

"Žao mi je što moram da kažem da smo mi Britanci, naravno, sami pokušali da renoviramo Belu kuću 1814. godine", rekao je Čarls.

U nastavku obraćanja, kralj je aludirao na Trampovu izjavu da bi Evropljani danas govorili nemački da nije bilo Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da bi s druge strane, bez Velike Britanije, Amerikanci "govorili francuski", uz napomenu da obe strane "vole svoje francuske rođake".

Govor je završio stihom Vilijama Šekspira, ističući važnost mira, i zahvalio je domaćinu na "sjajnoj večeri", nazvavši je "značajnim poboljšanjem u odnosu na Bostonsku čajanku", aludirajući na pobunjenike u kolonijalnim SAD koji su bacili galone britanskog čaja u luku, simbolično se pobunivši protiv britanske vlasti.

Nakon zdravica, kralj Čarls je američkom predsedniku uručio zvono sa podmornice "HMS Tramp", porinute 1944. godine i korišćene tokom borbi u Pacifiku u Drugom svetskom ratu.

Kako je naveo, poklon simbolizuje zajedničku istoriju i "blistavu budućnost" dve zemlje. Iz Bakingemske palate je saopšteno da je reč o simbolu prijateljstva, koji podseća i na poklon koji je kraljica Elizabeta uručila tokom posete SAD 1976. godine.

Otkriveno šta su Tramp i kralj Čarls šaputali pred kamerama!

