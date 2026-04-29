1. Žuto srce

Ako ste odabrali žuto srce, stabilnost i sklad su vam važni u životu.

Niste jedan od onih ljudi koji su spremni olako da se upuste u avanturu i donose spontane odluke.

Život vam ide po propisanom planu.

Otvoreni ste svetu.

Vaš glavni strah je gubitak voljene osobe.

2. Modro srce

Modro srce biraju ljudi koji u životu imaju jasne ciljeve i uvek teže postizanju istih.

Ti ljudi uvek rade sve po planu, a ako postoji neko odstupanje od plana, to može da utiče na njih.

Glavni strah je izlazak iz zone komfora, odnosno odstupanje od plana i, posledično, nastaje panika.

3. Crveno srce

Ako je vaš izbor pao na crveno srce – vi ste mirna i razumna osoba, a u životu ste često promatrač.

Ponekad ste vrlo ranjivi i svaka sitnica može da vas naljuti.

Bojite se konfliktnih situacija i vrlo često zauzimate neutralan stav.

Budući da ste osoba koja se ne sukobljava i koja ne želi nikoga da uvredi, sigurno vašu prirodu možemo da nazovemo nežnom i nekonfliktnom.

4. Plavo srce

Ljudi koji odaberu plavo srce emocionalno su vrlo zavisni od toga šta drugi kažu.

Vrlo je važno da znaju kako izgledaju u očima drugih i šta će oni misliti.

Glavni strah je osuda drugih.