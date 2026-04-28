Prema dostupnim informacijama, napadač je najpre ušao u zgradu Jedinstvenog fonda socijalnog osiguranja (EFKA) u oblasti Keramikos, gde je pucao iz sačmarice i ranio zaposlenog u nogu, prenela je Prototema.

Povređeni je prebačen u bolnicu. Nakon toga, osumnjičeni je taksijem otišao do Apelacioni sud u Atini u oblasti Lukareos, gde je ponovo otvorio vatru i ranio još četiri osobe, sve žene, navedeno je u izveštajima. Hitne službe su brzo reagovale, a povređeni su transportovani na lečenje.

Svedoci su rekli da je napadač izvukao oružje i pucao bez upozorenja, dok pojedini navode da je prethodno naredio jednoj od žrtava da legne pre nego što je pucao.

Policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je i dalje u bekstvu. Prema prvim informacijama, reč je o osobi sa psihološkim problemima. Zvanične institucije za sada nisu objavile dodatne detalje o motivu napada.