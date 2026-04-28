Iran je spreman da podeli svoje odbrambene kapacitete naoružanja sa "nezavisnim zemljama, posebno članicama Šangajske organizacije za saradnju", izjavio je danas zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima.

"Spremni smo da podelimo iskustva američkog poraza sa drugim članicama", rekao je Talaei-Nik tokom sastanka ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) održanom u Kirgistanu, prenosi Rojters.

Iranski zvaničnik je nedavno razgovarao sa ruskim i beloruskim vojnim osobljem, a Moskva i Minsk su istakli svoju volju da nastave saradnju sa Teheranom.

ŠOS, međunarodna organizacija za saradnju, koja je prvobitno osnovana kao grupa šest evroazijskih država, proširila se na deset stalnih članica (Indiju, Iran, Kazahstan, Kinu, Kirgistan, Rusiju, Tadžikistan, Pakistan, Uzbekistan i Belorusiju), uz 16 država sa statusom posmatrača ili partnera u dijalogu.

Cilj organizacije je jačanje bezbednosne, ekonomske i političke saradnje u evroazijskom prostoru.