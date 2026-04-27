Glavni grad Malija, Bamako, našao se u centru ozbiljne bezbednosne krize nakon što su rano jutros odjeknule snažne eksplozije i pucnjava u blizini ključnih vojnih objekata, dok se nasilje istovremeno proširilo i na druge delove zemlje.

Militantni pokret Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM), koji deluje kao ogranak Al Kaide u regionu Sahela, saopštio je da se jedinica malijske vojske stacionirana u severnom gradu Tesitu predala njihovim borcima. U poruci upućenoj javnosti, pozvali su i druge vojne položaje da učine isto.

Napadi koordinisani širom zemlje

Prema informacijama sa terena, više naoružanih grupa koje su ranije bile u međusobnim sukobima udružile su snage i izvele koordinisane napade na državne institucije, uključujući i prestonicu, sa ciljem destabilizacije vlasti.

U blizini glavne vojne baze Kati, nedaleko od Bamaka, čule su se najmanje dve jake eksplozije neposredno pre šest časova ujutro po lokalnom vremenu. Nakon toga usledila je intenzivna pucnjava, dok su vojnici raspoređeni kako bi blokirali ključne saobraćajnice.

Svedoci navode da su prizori bili haotični, uz jake detonacije i uznemirenost među stanovništvom.

Nemiri u tri grada

Istovremeno sa događajima u prestonici, nemiri su zabeleženi i u centralnom gradu Sevare, kao i u severnim gradovima Kidal i Gao, što ukazuje na široko koordinisanu akciju naoružanih grupa.

Situacija na terenu ostaje napeta, a bezbednosne snage pokušavaju da uspostave kontrolu.

Ubijen ministar odbrane

Tokom napada ubijen je i ministar odbrane Malija, Sadio Kamara, što predstavlja težak udarac za državne strukture i dodatno produbljuje političku krizu u zemlji.

Grupa JNIM, koja se smatra jednom od najaktivnijih ekstremističkih organizacija u regionu, već godinama predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti Sahela, prema podacima organizacija koje prate konflikte.

Zemlja već godinama u nestabilnosti

Malijem trenutno upravlja vojna vlast na čelu sa Asimijem Goitom, koji je prvi put preuzeo vlast tokom puča u avgustu 2020. godine, nakon talasa masovnih protesta.

Godinu dana kasnije, u maju 2021, Goita je izveo još jedan udar i učvrstio svoju poziciju na čelu države.

Iako su vlasti tada obećale povratak na civilnu upravu do marta 2024. godine, to obećanje do danas nije ispunjeno.