Iran vraća internet?

Nakon dva meseca potpune digitalne izolacije i dnevnih gubitaka od 80 miliona dolara, Teheran uvodi program "Internet Pro" kako bi spasio privredu.

Iran uspeo da obnovi proizvodnju balističkih raketa

Oficirima izraelske vojske rečeno je na poverljivom bezbednosnom brifingu da je Iran uspeo da obnovi svoj program balističkih raketa, preneo je izraelski Kanal 14.

Zakazana vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva

Vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) održaće se danas u Džedi, a UAE najavljuju da će to biti "istorijski dan za pamćenje". Navodno se očekuje da će biti objavljena važna izjava, moguće vezana za Iran, prenosi Middle East Spectator.

Handala objavila lične podatke američkih marinaca

Hakerska grupa Handala objavila je lične podatke 2.379 američkih marinaca koji trenutno deluju u Persijskom zalivu. Grupa je objavila da su ne samo katalogizovali imena i identitete desetina hiljada američkih vojnika u regionu, već su prikupili i precizne podatke o njihovim porodicama, kućnim adresama, bazama, dnevnim putovanjima na posao, navikama kupovine, pa čak i noćnim aktivnostima.

Izraelski avioni bombardovali grad Tebnin na jugu Libana

"SAD nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama"

Zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talai-Nik rekao je da SAD više ne mogu da "diktiraju" šta druge zemlje rade dok Vašington razmatra novi predlog Teherana.

"SAD više nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama", rekao je Talai-Nik, prenosi državna televizija.

Talai-Nik je dodao da će Vašington "prihvatiti da mora da odustane od svojih nezakonitih i iracionalnih zahteva".

Probijena blokada: Prvi tanker sa LNG prošao kroz Ormuski moreuz posle višenedeljnog zastoja

Prvi tanker sa tečnim prirodnim gasom (LNG) prošao je kroz Ormuski moreuz nakon višenedeljnog prekida saobraćaja izazvanog sukobom u regionu, navedeno je u Izveštaju o praćenju brodova.

Iran spreman da deli odbrambene kapacitete sa azijskim partnerima

Iran je spreman da podeli svoje odbrambene kapacitete naoružanja sa "nezavisnim zemljama, posebno članicama Šangajske organizacije za saradnju", izjavio je danas zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima.

Šef Mosada: Prodrli smo u "srž" tajni Irana i Hezbolaha