Snimak haotičnih scena nakon incidenta u hotelu Vašington Hilton u subotu uveče postao je viralan, a na njemu se vidi kako se gosti bacaju pod stolove nakon što su se pucnji čuli neposredno po početku godišnjeg događaja posvećenog novinarstvu, kojem su prisustvovali članovi administracije predsednika Donalda Trampa.

Jedan korisnik društvene mreže Iks, Kristofer Grin, objavio je snimak uz poruku: „AGENTI TAJNE SLUŽBE IZVODE DŽEJ DI VENSА NA SIGURNO PRE TRAMPA!!!“ Druge objave dovele su u pitanje da li je potpredsednik imao prioritet.

Ovogodišnji događaj bio je pod posebnom pažnjom jer je to bio prvi put da je Tramp prisustvovao večeri otkako je postao predsednik, u mandatu obeleženom njegovim kritikama novinara.

Pored Trampa, događaju su prisustvovali i potpredsednik Džej Di Vens, portparolka Bele kuće Karolin Livit, kao i brojni visoki političari, diplomate i novinari.

Osumnjičeni, identifikovan kao tridesetjednogodišnji Kol Tomas Alen iz Toransa u Kaliforniji, navodno je imao dva komada vatrenog oružja i noževe, i probio je kontrolni punkt Tajne službe ispred sale.

Pucnji su se čuli u 20 časova i 34 minuta, iako su na bini gde je sedeo Tramp bili prigušeniji.

Prema izveštaju američke televizije Si-Bi-Es Njuz, agenti Tajne službe su utrčali na binu 12 sekundi nakon pucnjave. Snimak objavljen na društvenim mrežama pokazuje kako agent hvata Vensa za ramena i odvodi ga na desnu stranu bine.

U međuvremenu, jedan agent zaklanja Trampa svojim telom, ali je potrebno nekoliko sekundi da se on i prva dama Melanija Tramp sklone.

„Predsednik je izveden sa bine 20 sekundi nakon potpredsednika“, navodi Si-Bi-Es Njuz.

Predsednik SAD je nakratko posrnuo dok su ga izvodili ulevo sa bine, pre nego što mu je obezbeđenje pomoglo. Tramp je zatim zadržan u bezbednoj predsedničkoj sobi u hotelu. Nakon što su organizatori isprva pokušali da nastave događaj, vraćen je u Belu kuću po savetu Tajne službe.

U 20 časova i 37 minuta počela je evakuacija drugih zvaničnika administracije, među kojima su ministar finansija Skot Besent, ministar odbrane Pit Hegset, vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš i lider većine u Predstavničkom domu Stiv Skaliz.

Zašto je Vens izveden prvi?

Na društvenim mrežama su se pojavila pitanja zašto je Vens izveden prvi, dok su drugi ukazivali na to da je agent stao ispred Trampa kako bi ga u potpunosti zaštitio dok se obezbeđuje put za njegovo izvlačenje.

„Protokol Tajne službe je prilično jasan - odmah razdvajaju predsednika i potpredsednika kako jedan napad ne bi mogao da ugrozi obojicu“, napisao je jedan korisnik.

Nakon incidenta, Tramp je pohvalio Tajnu službu i rekao da su reagovali „veoma brzo“. Entoni Guljelmi, šef komunikacija Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je za američki magazin Njuzvik da je kretanje i raspored ljudi vrlo koordinisan i strateški isplaniran.

„Razumem da stvari mogu da izgledaju na određeni način, ali treba znati da zaštitni timovi u realnom vremenu komuniciraju putem radija i da postoji metodološki proces za bezbedno premještanje štićenih osoba“, rekao je. „Na svakom događaju Tajna služba koristi sofisticiran, višeslojni bezbednosni sistem.“

Mark Herera, predsednik i glavni strateg za bezbednost kompanije Global Averenes Profesionals iz Teksasa, rekao je da to što je Vens pomeren pre Trampa ne znači da je imao prioritet.

„To obično znači da je bio u poziciji iz koje je mogao brže i bezbednije da bude izvučen, dok je predsednikov tim morao nekoliko ključnih sekundi da ga zaštiti, proceni pretnju i uspostavi kontrolu pre nego što ga pomeri“, rekao je. „Cilj je da se izbegne jedna tačka otkaza - razdvajanje štićenih osoba osigurava da jedna pretnja ne ugrozi obojicu.“

Snimci pokazuju da je Vens zaista odveden pre Trampa, ali to ne znači da je bio prioritet. Guljelmi je naglasio da postoji „metodološki proces za bezbedno premještanje štićenih osoba“.

Snimak takođe pokazuje kako agent odmah staje ispred Trampa dok se obezbeđuje put za njegovo izvlačenje, što sugeriše da je cilj bio razdvajanje predsednika i potpredsednika.

Herera je rekao da agent koji brzo staje ispred Trampa pokazuje standardni redosled postupanja: prvo zaštita, zatim procena pretnje, uspostavljanje kontrole, pa tek onda izvlačenje. Agenti su obučeni da instinktivno stanu između štićene osobe i potencijalne opasnosti, dok istovremeno procenjuju situaciju i određuju najbezbedniji način delovanja.

„Ono što izgleda kao spontana reakcija zapravo je koordinisano i uvežbano kretanje osmišljeno da smanji rizik u nekoliko sekundi“, dodao je.

Još je rano da se kaže da li je bilo propusta u radu bezbednosnih službi, ali činjenica da je osumnjičeni sa oružjem uspeo da se približi visokim zvaničnicima sigurno će pokrenuti pitanja o zaštiti američkih političkih lidera u vreme pojačanog političkog nasilja.

„Kada se osumnjičeni približi visokoprofilnim ličnostima poput Donalda Trampa, retko je u pitanju samo jedan propust“, rekao je Herera. „Obično je to kombinacija faktora, uključujući smanjene bezbednosne zone, praznine između slojeva zaštite i propuštene ili zakasnele procene sumnjivog ponašanja.“