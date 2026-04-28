"Važno je danas obratiti se svim stranama koje učestvuju na 11. konferenciji za pregled Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja u Njujorku. Sporazum postoji više od pet decenija i zahteva veće poštovanje od bilo kojeg sporazuma u ovoj oblasti. Njegovih 191 stranaka okuplja zemlje sa i bez nuklearnog oružja, ujedinjene zajedničkom odgovornošću", navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Naglasio je da je ovo "veoma poseban trenutak" usled rasta rizika od nuklearne katastrofe koji je porastao je na nivoe kao za vreme Hladnog rata.

"Rizik od nuklearne katastrofe porastao je na nivoe kakvi još nisu viđeni još od vrhunca Hladnog rata. Rat se vratio u Evropu i na Bliski istok, a multilateralni okviri koji podržavaju mir i bezbednost su pod ogromnim pritiskom", dodao je se objavi.

Grosi je istakao da se danas "suočavamo sa neizvesnom pozicijom" u nuklearnoj oblasti "sa više aktera, više rizika i manje jasnoće".

"Sprečavanje širenja nuklearnog oružja je naš zajednički interes, a Sporazum je naš najmoćniji multilateralni instrument. U središtu tog napora nalazi se režim zaštitnih mera IAEA, koji obezbeđuje da se nuklearni materijal ne preusmerava iz mirnodopske u vojnu upotrebu kroz čvrst, pravedan i nepristrasan sistem verifikacije", rekao je on.

Prema njegovim rečima, nuklearna nauka i tehnologija imaju značajne koristi za čovečanstvo i trebalo bi da bude dostupnija za čitav svet.

"Kroz IAEA, te koristi doprinose energetskoj i prehrambenoj bezbednosti, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti životne sredine širom sveta. Danas smo ovde zbog jednog zadatka, a to je da obezbedimo da Sporazum i IAEA ostanu snažni, ne uprkos današnjoj nestabilnosti, već upravo zbog nje", izjavio je Grosi.

Jedanaesta konferencija o Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, koji je stupio na snagu 1970. godine, počela je sinoć u Ujedinjenim nacijama u Njujorku kojom predsedava ambasador Vijetnama pri UN-u Do Hung Vijet.