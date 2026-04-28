Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku.

Zašto sudovi nisu čisti nakon pranja?

Bez obzira na modernu tehnologiju i kvalitetne tablete, loš raspored u mašini može dovesti do:

  • mrlja i tragova kamenca
  • ostataka hrane
  • oštećenja staklenog posuđa

Ključ je u pravilnom korišćenju gornje i donje korpe.

Najčešća greška: Čaše u donjoj korpi

Mnogi u Srbiji i dalje stavljaju čaše i šolje u donju korpu, što je velika greška.

Donja korpa je namenjena za:

  • tanjire
  • šerpe
  • tiganje
  • jako zaprljano posuđe

Razlog je jednostavan – mlaznice u donjem delu mašine rade pod jačim pritiskom i višom temperaturom. To može:

  • oštetiti čaše
  • izazvati mikropukotine
  • smanjiti sjaj stakla

Gornja korpa – sigurno mesto za čaše i šolje

Za najbolje rezultate, čaše i šolje uvek stavljajte u gornju korpu.

Prednosti:

  • blaži mlaz vode
  • ravnomerno pranje
  • manji rizik od oštećenja

Na ovaj način voda lakše cirkuliše i sprečava nastanak mutnih tragova.

Zašto je raspored sudova važan?

Nepravilno slaganje može:

  • smanjiti efikasnost pranja
  • oštetiti posuđe
  • skratiti vek trajanja čaša i šolja

Male greške u svakodnevnim navikama često prave najveći problem.

Saveti za pravilno slaganje sudova

  • teške i velike sudove stavljajte dole
  • čaše i šolje uvek gore
  • ne pretrpavajte mašinu
  • ostavite prostor za protok vode

Zaključak

Ako želite savršeno čiste sudove bez mrlja i oštećenja, pravilno slaganje u mašini za sudove je ključ. Jednostavna promena navike može produžiti vek vašeg posuđa i uštedeti novac.