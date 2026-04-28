Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku.
Zašto sudovi nisu čisti nakon pranja?
Bez obzira na modernu tehnologiju i kvalitetne tablete, loš raspored u mašini može dovesti do:
- mrlja i tragova kamenca
- ostataka hrane
- oštećenja staklenog posuđa
Ključ je u pravilnom korišćenju gornje i donje korpe.
Najčešća greška: Čaše u donjoj korpi
Mnogi u Srbiji i dalje stavljaju čaše i šolje u donju korpu, što je velika greška.
Donja korpa je namenjena za:
- tanjire
- šerpe
- tiganje
- jako zaprljano posuđe
Razlog je jednostavan – mlaznice u donjem delu mašine rade pod jačim pritiskom i višom temperaturom. To može:
- oštetiti čaše
- izazvati mikropukotine
- smanjiti sjaj stakla
Gornja korpa – sigurno mesto za čaše i šolje
Za najbolje rezultate, čaše i šolje uvek stavljajte u gornju korpu.
Prednosti:
- blaži mlaz vode
- ravnomerno pranje
- manji rizik od oštećenja
Na ovaj način voda lakše cirkuliše i sprečava nastanak mutnih tragova.
Zašto je raspored sudova važan?
Nepravilno slaganje može:
- smanjiti efikasnost pranja
- oštetiti posuđe
- skratiti vek trajanja čaša i šolja
Male greške u svakodnevnim navikama često prave najveći problem.
Saveti za pravilno slaganje sudova
- teške i velike sudove stavljajte dole
- čaše i šolje uvek gore
- ne pretrpavajte mašinu
- ostavite prostor za protok vode
Zaključak
Ako želite savršeno čiste sudove bez mrlja i oštećenja, pravilno slaganje u mašini za sudove je ključ. Jednostavna promena navike može produžiti vek vašeg posuđa i uštedeti novac.
