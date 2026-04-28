Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku.

Zašto sudovi nisu čisti nakon pranja?

Bez obzira na modernu tehnologiju i kvalitetne tablete, loš raspored u mašini može dovesti do:

mrlja i tragova kamenca

ostataka hrane

oštećenja staklenog posuđa

Ključ je u pravilnom korišćenju gornje i donje korpe.

Najčešća greška: Čaše u donjoj korpi

Mnogi u Srbiji i dalje stavljaju čaše i šolje u donju korpu, što je velika greška.

Donja korpa je namenjena za:

tanjire

šerpe

tiganje

jako zaprljano posuđe

Razlog je jednostavan – mlaznice u donjem delu mašine rade pod jačim pritiskom i višom temperaturom. To može:

oštetiti čaše

izazvati mikropukotine

smanjiti sjaj stakla

Gornja korpa – sigurno mesto za čaše i šolje

Za najbolje rezultate, čaše i šolje uvek stavljajte u gornju korpu.

Prednosti:

blaži mlaz vode

ravnomerno pranje

manji rizik od oštećenja

Na ovaj način voda lakše cirkuliše i sprečava nastanak mutnih tragova.

Zašto je raspored sudova važan?

Nepravilno slaganje može:

smanjiti efikasnost pranja

oštetiti posuđe

skratiti vek trajanja čaša i šolja

Male greške u svakodnevnim navikama često prave najveći problem.

Saveti za pravilno slaganje sudova

teške i velike sudove stavljajte dole

čaše i šolje uvek gore

ne pretrpavajte mašinu

ostavite prostor za protok vode

Zaključak

Ako želite savršeno čiste sudove bez mrlja i oštećenja, pravilno slaganje u mašini za sudove je ključ. Jednostavna promena navike može produžiti vek vašeg posuđa i uštedeti novac.